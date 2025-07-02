Pentagon: İran'ın nükleer programı 1-2 yıl geriletildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu İran’ın nükleer programının “1 veya 2 yıl geriletildiğini” düşündüklerini iddia etti.

Pentagon Basın Sözcüsü Sean Parnell, günlük basın toplantısında konuştu.

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ABD’nin 22 Haziran'da gerçekleştirdiği hava saldırılarında İran’a ne kadar hasar verilip verilmediği konusunda yeni bir analiz olup olmadığıyla ile ilgili soruya Parnell, İran’ın nükleer programını “en azından bir ila iki yıl geriye attıklarını” düşündüklerini savundu.

Parnell, “Muhtemelen iki yıla yakın olduğunu düşünüyoruz.” derken, öte yandan İran’ın nükleer tesislerine verdikleri zarar konusunda pozisyonlarının değişmediğini ve saldırıların tesisleri “tamamen yerle bir ettiği” görüşünü tekrarladı.

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ABD'nin hava saldırılarının “İran liderleri üzerinde çok büyük bir psikolojik etki yarattığına inandıklarını” da söyleyen Parnell, “İran'ın nükleer kapasitesinin, hatta belki de bir daha bomba üretme isteklerinin de ciddi şekilde azaldığına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Parnell, İran’ın nükleer tesislerine verilen zarar konusunda değerlendirmelerin her gün sürdüğünü de belirterek, ABD’nin ve İsrail’in İran’ın nükleer bomba edinmesine asla izin vermeyeceğini de yineledi. Suriye konusundaki bir soruya da Parnell, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ile ilişkileri “genişletmek” istediğini ve “büyük umutları olduklarını” dile getirerek, “Şu anda Suriye'de hala yaklaşık 1500 askerimiz var, ancak oradaki kuvvet duruşu hakkında daha fazla yorum yapmayacağız, Suriye'deki gelecek konusunda iyimseriz.” dedi. ABD'nin İran'a saldırılarının sonuçlarıyla ilgili tartışmalar İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a yönelik başlayan saldırılarına ABD de, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, İsfahan ve Natanz'daki 3 nükleer tesisine B-2 bombardıman uçakları ile düzenlediği hava saldırılarıyla katılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD uçaklarının saldırıları sonucu İran’ın nükleer kapasitesinin "yerle bir edildiğini" savunmuştu. Ancak ilk önce CNN olmak üzere ABD'deki bazı medya kuruluşları, ele geçirilen ön raporlara dayanarak, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin nükleer programının "temel bileşenlerini yok etmediği", çalışmaları yalnızca "birkaç ay geriye götürmüş olabileceği" yönünde değerlendirmelere yer vermişti.

Trump yönetimi, raporu haberleştiren medya kuruluşlarına sert eleştiriler yöneltirken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) sızmayla ilgili inceleme başlattığı açıklanmıştı. *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir