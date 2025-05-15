19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye'nin dört bir tarafından büyük bir coşku içinde kutlanacak. Yurt genelinde 19 Mayıs için hazırlıklar sürerken, 19 Mayıs Pazartesi günü toplu taşımının ücretsiz olup olmayacağına ilişkin Resmi Gazete'de karar yayımlandı. Peki, "19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?" İşte 19 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir metro, metrobüs, otobüslerin ücret tarifesi...
- 1
19 Mayıs için geri sayım sürüyor. Konser ve çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir tarafında kutlanacak bu önemli gün öncesinde, "19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı...
- 2
19 MAYIS TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
- 3
ÜCRETSİZ OLACAK HİZMETLER NELER?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günlerinde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
-