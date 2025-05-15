19 Mayıs için geri sayım sürüyor. Konser ve çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir tarafında kutlanacak bu önemli gün öncesinde, "19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Pazartesi metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 19 Mayıs 2025 Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı...