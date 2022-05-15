19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için heyecanlı bekleyiş başladı. 19 Mayıs 1919 Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan olarak kabul ediliyor. Her sene törenlerle kutlanan bu özel günün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs okullar tatil mi? İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili ile ilgili merak edilenler...