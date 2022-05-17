19 Mayıs günü ücretsiz olacak

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verildi.

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