19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple 19 Mayıs’ta bankaların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?