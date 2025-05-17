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        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

        19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi bankalar tatil mi, EFT-Havale yapılır mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs'ta bankaların çalışma durumu merak konusu oldu. Bu noktada bankada işlemleri olan vatandaşlar, ''19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi bankalar tatil mi, EFT ve havale yapılır mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:09
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        • 1

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl da ülkenin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Resmi tatiller arasında yer alan 19 Mayıs, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurumları ve bazı özel kuruluşlar faaliyetlerine ara veriyor. Bu sebeple 19 Mayıs’ta bankaların çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs 2025 Pazartesi bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

        • 2

          19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer almaktadır. Bu nedenle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verecek.

          Buna göre; 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü bankalar kapalı olacak.

        • 3

          19 MAYIS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI, HESABA NE ZAMAN GEÇER?

          19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın yanı sıra hiçbir resmi tatilde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir.

          Buna göre EFT işlemleri, 20 Mayıs 2025 Salı günü gerçekleşecek.

          Havale ise aynı bankalar üzerinden yapıldığından mobil bankacılık veya internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebiliyor.

          Ayrıca FAST sistemi ile de 7/24 bankalar arası veya kişiye anlık para transferi yapılabiliyor.

        • 4

          BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Bankalar bir günlük resmi tatilin ardından 20 Mayıs 2025 Salı günü hizmet vermeye devam edecek.

          Bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar şubeler yerine mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerine başvurabilir.

        • 5
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