Elektrik kesintileri İstanbul 19 Kasım

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 19 Kasım 2019 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler...

- KARAGÜMRÜK Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30660-2230 TM)

- KARAGÜMRÜK Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30661-2231 TM)

- FATİH Mh., 866. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30671-21624 DEPAR - 1)

- AKŞEMSETTİN Mh., ADNAN MENDERES VATAN Bul., AKŞEMSETTİN Cd., HÜSREVPAŞA Sk., KOCASİNAN Cd., SARI NASUH Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30658-2461 TM)

- HASEKİ SULTAN Mh., EDALI Sk., FEDAKAR Sk., HATİP NACİ Sk., KIZILELMA Cd., MÜNİFPAŞA Sk., TEVFİK FİKRET Sk., TURGUT ÖZAL MİLLET Cd., ŞAİR MEHMET AKİF ERSOY Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30659-2056 TM)

- SANCAKTEPE Mh., 8/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30718-18591)

- MİMAR SİNAN Mh., ATASOY Cd., SERGEN Sk., BOĞAÇHAN Sk., HAMDİ YILMAZER Sk., SAFİR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30740-25268-25291)

- KİRAZLI Mh., MAHMUTBEY Cd., HOCA AHMET YESEVİ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30772-31300)

- KİRAZLI Mh., HOCA AHMET YESEVİ Cd., MEVLANA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30773-31803)

- TALATPAŞA Mh., AYDOĞAN Cd., ASLANGAZİ Cd., EMİRGAZİ Cd., SULTANŞAH Sk., YAŞARLI Cd., GÜLÇAVUŞ Sk., YEŞİLBURÇ Sk., ŞÖLEN Sk., ZİYARET Sk., AKIŞLI Sk., İPEKKUŞAĞI Sk., BÜYÜKBEY Sk., PASDEMİR Sk., ANI Sk., ERBEYLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30807-9346 T.M.)

- KUŞTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30818-9110 T.M., 9310 T.M.)

- KOCATEPE Mh., LAMARTİN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30877-3952)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30812-9491 T.M.)

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30824-9346 T.M.)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1290. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30845-28031 TM)

- ESENTEPE Mh., 1.DENİZ ÇIKMAZI Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30851-28390 TM)

- GÜMÜŞSUYU Mh., OSMANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30878-5073)

- GÜMÜŞSUYU Mh., OSMANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30879-3555)

- GÜMÜŞSUYU Mh., DÜNYA SAĞLIK Sk., İNÖNÜ Cd., KUTLU Sk., MUHTAR KAMİL Sk., OSMANLI Sk., PEMBE Sk., SAĞIROĞLU Sk., SIRASELVİLER Cd., ÜLKER Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30880-3694)

- BAŞAKŞEHİR Mh., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30893-12587)

- GÜMÜŞSUYU Mh., AYAZ PAŞA CAMİİ Sk., İNÖNÜ Cd., KOLÇAK Sk., SARAY ARKASI Sk., SELİME HATUN CAMİİ Sk., YENİ KİBAR ÇIKMAZI Sk., TATLI ÇIKIŞ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30881-3012)

- ÖMER AVNİ Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30892-3984)

- ÖMER AVNİ Mh., İNÖNÜ Cd., BEY ODALARI Sk., BEYTÜLMALCI Sk., DÜMEN Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30896-3608)

- KAYABAŞI Mh., 75. YIL Cd., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30908-12613)

- GÜMÜŞSUYU Mh., CUMHURİYET Cd., DÜNYA SAĞLIK Sk., HARİCİYE KONAĞI Sk., İNÖNÜ Cd., KÜTÜPHANE ÇIKMAZI Sk., METE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30891-3270)

- ULUS Mh., BAYRAK Cd., ATATÜRK 2 Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30942-24329)

- TÜRKOBA Mh., TEPECİK Cd., ZEKİ BORA Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., CUMHURİYET 3 Cd., BALATA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30943-24402 24403 24404 24405 24406)

- ÖMER AVNİ Mh., PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA Sk., İNÖNÜ Cd., DÜMEN Sk., HACI İZZET PAŞA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30897-3815)

- CİHANGİR Mh., HARDAL Sk., REŞİTPAŞA Cd., ARPACI Sk., KAYISI Sk., MERKEZ Mh., DEMİR Sk., GİRNE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30957-21132)

- GÖKÇEALİ Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., SUBAŞI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30966-23023 23685 23756 23497 23536 23457 23424 23392 23132 23128)

- MİMAR SİNAN Mh., 78. Sk., SELİMİYE Cd., 81. Sk., İSTANBUL Cd., 82. Sk., 83. Sk., 90. Sk., 91. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30982-18006)

- GÜMÜŞSUYU Mh., İNÖNÜ Cd., MİRALAY ŞEFİKBEY Sk., ÇİFTEVAV Sk., ÖMER AVNİ Mh., İNÖNÜ Cd., PROF. DR. TARIK ZAFER TUNAYA Sk., EMEKTAR Sk., HACI HANIM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30894-3100)

- KAYABAŞI Mh., 75. YIL Cd., EFLATUN Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30912-12601)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., AKASYA Sk., FATİH Cd., IHLAMUR Sk., KARADAL Sk., KAYALAR Sk., KIZILAĞAÇ Sk., KÖKNAR Sk., SAVUR Sk., UZUN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30915-174)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., FATİH Cd., IHLAMUR Sk., KAVAKLI Sk., KAYALAR Sk., PELİT Sk., KIZILAĞAÇ Sk., KARADAL Sk., SEDİR Sk., SAVUR Sk., AKASYA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30917-184)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., HARAÇÇI Mh., ÇİLİNGİR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30950-:28384-28162-29252-29583-29584-29073-29816-29884-29388-29501-29502-29500-28789-28586-29264-29700-29403-28792-28787-29468-29456-29081-29319-29786-29549-29548-29087-28165-29545-40628-29544-29556-28044-29174-28461-28273-29411-28692-29744-29701-29712-28475-28477-29546-29785-28568)

- MERKEZ Mh., ŞAMLI Sk., MENEKŞE Sk., REŞİTPAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30958-21304)

- ORTAMAHALLE Mh., NUMUNEBAĞI Cd., ABDİ İPEKÇİ Cd., ULUHAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 19:00-22:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30994-8423)

- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31000-27084)

- ADNAN MENDERES Mh., HİCRET Mh., MAVİGÖL Mh., BOLLUCA Mh., FATİH Mh., İMRAHOR Mh., NENEHATUN Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:00-04:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30953-:29208-28817-29211-29430-29431-28786-41996-28585-28578-29212-29945-29286-29595-28785-29333-29400-29897-29105-29106-28796-28795-28446-29517-29083-40005-29210-29515-29426-29541-41991-29542-29596-29086-41990-29892-29629-40735-29536-29209-29021-29646-29645-29537-28556-29338-29529-29787-29538-29102-28794-29958-28484-29466-29796-29379-41378-29528-29457-29849-29353-29643-29535-41339-29404--29380-29381-29382-29383-29384-29385)

- AMBARLI Mh., ARMA Sk., GÖNENÇ Sk., GİRNE Sk., NEHİR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30954-21141)

- MARMARA Mh., KARANFİL Sk., LALE Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30955-21205)

- HALLAÇLI Mh., İSMET İNÖNÜ Cd.DESİ Sk., MUZAFFER Sk., SAYAN Sk., METİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30977-25022)

- AMBARLI Mh., AVCI Sk., HARMANTEPE Sk., REŞİTPAŞA Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30951-21042)

- AMBARLI Mh., REŞİTPAŞA Cd., MEZARLIK Sk., IHLAMUR YOLU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30952-21782)

- TOPÇULAR Mh., TOPÇUBAŞI ESATAĞA Cd., TİKVEŞLİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30989-8734)

- MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., ÖĞRETMENLER Sk., KURTARAN Sk., KONAKTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30991-29333)

- KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30999-21605)

- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31001-22418)

- YEŞİLBAYIR Mh., YAKUP Sk., 29 EKİM Cd., CAMİ Cd., EMİRHAN Sk., KİRAZLIK Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31007-20704)

- MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31013-4029-4632)

- DELİKLİKAYA Mh., AKKAYA Sk., SAMANYOLU Sk., KAHRAMAN Sk., SIRAT Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31021-27251)

- ESKİ HABİPLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31032-29694 TM)

- KARADOLAP Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31033-28402 TM)

- ALİBEYKÖY Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 14:30-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31035-28414 TM)

- SEYİTNİZAM Mh., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31054-1653)

- ÖMERLİ Mh., ILGAZ Sk., HARMANTEPE Cd., ARPAÇAY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31047-20236, 22905, 22247, 22564, )

- SEYİTNİZAM Mh., AMBARLAR Cd., BALIKLI ÇIRPICI YOLU Sk., G/19 Sk., G/20 Sk., G/22 Sk., G/23 Sk., G/24 Sk., G/25 Sk., G/27 Sk., G/28 Sk., G/32 Sk., G/33 Sk., G/34 Sk., G/7 Sk., HALİL DİNÇER Sk., MEVLANA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(31053-1668)