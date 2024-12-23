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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 185 bin TL üzeri altın alımında kimlik ibraz edilecek - İş-Yaşam Haberleri

        185 bin TL üzeri altın alımında kimlik ibraz edilecek

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe sokulacak uygulama ile 185 bin TL üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibraz edilmesi ile ilgili bilgiler veren Sarraf Bilal Çay, "Yasa dışı işlemlerin kontrolü için doğru bir karar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 15:21 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:21
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        185 bin TL üzeri altın alımında kimlik ibraz edilecek
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        Kayseri'de 25 yıldır sarraflık yapan Bilal Çay, düzenleme ile yasa dışı işlemlerin önüne geçilebileceğini söyleyerek, “Altın fiyatları son 10 gündür düşüşte diyebiliriz. Hatta 2 hafta da diyebiliriz. Bunlar yatırım için bir fırsattır. Bu düşüşlere alım fırsatı da diyebiliriz. Altın en güvenli liman olduğu için yatırımcıların dövizden ziyade çok tercih ettiği uzun vadede yatırım aracı diyebiliriz. Devletin de bu noktada yatırımcı için vermiş olduğu bir karar var. Sanıyorum ki yasadışı alımların ve işlemlerin önüne geçilebilmesi için alınan bir karar. 185 bin TL üzeri ve katları işlemlerde de kimlik ibrazı gerekecek. Bunu kontrol altına almak amaçlı böyle bir şey yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz” dedi.

        Çay, esnafın da bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, “Devletin almış olduğu karar neticesinde müşterilerimizden biz kimliklerini isteyeceğiz ama burada biz nasıl müdahale edebiliriz bilemiyoruz. Vermek istemeyen de olacaktır tabi ki. Fakat sonuçta bizim bunu almamız gerekecek. İlla ki yatırımcılardan korkanlar olacaktır bu durumdan ama bu ikili güven meselesi olduğu için her zaman devletimize de güvenimiz sonsuzdur. Yasa dışı işlemlerdeki kontrolü sağlamak için doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz biz. Esnafımızın da bu durumda dikkatli olması gerekir” ifadelerini kullandı.

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