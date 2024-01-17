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        Haberler Gündem 18 yaşındaki kayıp Fadime Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ortaya çıktı

        18 yaşındaki kayıp Fadime Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ortaya çıktı

        Show TV'de hafta içi her gün canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 8 Ocak'tan beri kayıp olan 35 yaşındaki Fadime Yaman, Manisa Alaşehir'de ortaya çıktı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 22:02 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:02
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        Kayıp Fadime bulundu
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        Fadime’nin üvey ablası Şükran Kaplan, Vazgeçme’ye başvurmuş ve kız kardeşinden haber alamadığını söylemişti. Fadime’nin oğlu Selçuk, stüdyoda teyzesi Şükran’ı suçlamış, ondan şüphelendiğini açıklamıştı. Teyze Şükran ise kardeşinin şu anki eşi Yunus Bey ile mutsuz bir evliliği olduğu için evden kaçtığını iddia etmişti.

        CANLI YAYINDA KONUŞTU

        Didem Arslan Yılmaz’ın yayınları sonucu Fadime’nin, Manisa Alaşehir’de jandarma komutanlığına ifade verdiği ortaya çıktı. 3’ü resmi 5’i dini nikahlı olmak üzere 8 evlilik yapan Fadime’nin, Alaşehir’de başka bir erkeğin yanına gittiği ve evine dönmek istemediği bilgisine ulaşıldı. Fadime’nin halen resmi nikahlı eşi Yunus Bey, canlı yayında artık eşiyle evli kalmak istemediğini dile getirdi. Didem Arslan Yılmaz, Fadime’ye ulaştıktan sonra, kendisine psikolojik destek için yardımcı olacağını açıkladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #didem arslan yılmaz
        #Şükran Kaplan
        #Kayıp Fadime
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