Ancak Southern 2019 yılında meme kanserine yakalandığında Johnson nişanlısını Los Angeles'taki evlerinden kovdu. İddiaya göre,Johnson Southern'e kendisinin kötü bir anlaşma haline geldiğini ve olumsuz etki ettiğini iddia etti ve kadını taşınmaya zorladı.

Bunun üzerine Southern, Johnson'ı 'ömür boyu mali destek anlaşmasını' ihlal etmekle suçlayarak Ekim 2021'de dava açtı. DailyMail.com tarafından ele geçirilen dava belgelerinde ayrıca Johnson'ın 'manipülatif ve zorlayıcı' davranış biçimi de ele alındı.

Dava süreci devam ederken Johnson iddialara ilişkin açıklamada bulunmadı.