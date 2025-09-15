18 metrekare terasına 200 bidon sığdırdı!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'nde baskı dükkanı bulunan 63 yaşındaki Salim Pektaş, 18 metrekarelik terasını küçük bir bahçeye dönüştürdü.

Pektaş, 200 adet 5 litrelik toprak dolu bidona domates, biber ve fasulye gibi sebzeler ekti. Terasını bidonlarla adeta bahçeye çeviren Pektaş, gününün yaklaşık 8 saatini burada geçiriyor.

Sebze fidelerini çocuğu gibi gören Pektaş, bitkileriyle yakından ilgileniyor ve onlarla konuşmayı bile ihmal etmiyor. Bahçedeki emme basma tulumba ile çektiği suyu bidonlara dolduran Pektaş, bu suyu terastaki sebzelerine taşıyarak sulama yapıyor.

Pektaş'ın terastaki bahçesi, görenlerin de dikkatini çekiyor.

"ÜRÜNLERİMİZİN YÜZDE 90'INI BURADAN YETİŞTİRİYORUZ"

Salim Pektaş, "Burası iş yerimiz. Yazın işlerimiz yoğun olmadığı için kendimize bir meşgale bulduk. Ürettikçe de tadını aldık. Kışlık domates, biber, fasulye, patlıcan gibi ürünlerimizin yüzde 90'ını burada yetiştiriyoruz. Beş senedir bu işi yapıyorum ama son üç yıldır terasta bitki yetiştiriyoruz. Çünkü daha önce arka bahçede yetiştiriyorduk. Burası olmasaydı, yazın herhalde kafayı yerdik. Çünkü yazın üç-dört ay neredeyse hiç işimiz olmuyor" dedi.

"BAZEN ONLARLA KIZIMMIŞ, OĞLUMMUŞ GİBİ KONUŞUYORUM" Toprakla ve bitkiyle uğraşmanın kendisine huzur verdiğine değinen Pektaş şöyle devam etti: "Toprağın bir kısmını arka bahçeden, bir kısmını yan komşuların bahçesinden aldım. Bir kısmını da ilerideki ormanlık alandan kova ve bidonlarla getirdim. Çuvallara, bidonlara doldurup taşıdık. Yaklaşık 200 bidon toprak getirdik. Bu hobim sayesinde elektrik, stres, sinir, hiçbir şey kalmıyor. Kimisi balık tutar, stres atar; biz de terasta sebze-meyve yetiştirerek stresimizi atıyoruz. Bu bitkiler benim çocuğum gibi. Bazen onlarla kızımmış, oğlummuş gibi konuşuyorum. "Ne güzel oldunuz, ne güzel açtınız" diyorum. Çoğu çiçek açtı, topladım. Tekrar çiçek açtı, yine topladım. Sabah dokuz gibi geliyorum, akşam beş gibi gidiyorum."