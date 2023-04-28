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18 Mart burcu özelliklerine göre bu tarihte doğan insanlar Balık burcudur ve sanatsal yönleriyle de tanınırlar. Estetik ve güzelliğe karşı bir tutkuları vardır ve müzik, resim, dans veya diğer sanatsal ifadelerle ilgilenirler. Bunun yanı sıra felsefi, manevi ve mistik konulara da ilgi duyarlar. Bu burcun diğer yanları arasında kararsızlık, gerçeklerden kaçma eğilimi ve sorumluluk almaktan kaçınma yer alabilir. Ek olarak diğerlerine karşı aşırı şefkatli veya fedakar olmaları da mümkündür, bu da kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını ihmal etmelerine yol açabilir.

18 Mart Burcu Erkeği

18 Mart burcu erkeği, doğal liderlik özellikleri ile öne çıkarlar. Kararlı ve mantıklıdırlar, aynı zamanda cesur ve kendine güvenlidirler. Genellikle zeki ve beceriklidirler ve zorlu problemleri çözmek konusunda yeteneklidirler. Ek olarak duygusal ve romantik yönleri de vardır ve ilişkilerinde sadık ve cömert davranırlar. Ancak bazen inatçı ve kıskanç olma eğilimleri olabilir. Balık erkekleri; duyarlı, sevecen ve romantik özellikleri ile tanınırlar. Bu erkekler sanatsal yönleriyle öne çıkarlar ve kendilerini ifade etmek için farklı yollar ararlar.

Astrolojik olarak 18 Mart burcu yorumuna göre bu erkekler Neptün gezegeninin etkisi altındadır. Neptün; hayal gücü, yaratıcılık, sezgiler ve maneviyatı temsil eder. Bu nedenle 18 Mart burcu erkekleri de güçlü bir hayal gücüne, yaratıcılığa ve sezgilere sahiptirler. Ayrıca maneviyat ve spiritüel konulara da ilgi duyarlar. Balık erkekleri duygusal olarak hassas olduklarından bazen dengeli olmakta zorluk çekebilirler. Fakat bu duyarlılıkları sayesinde başkalarının ihtiyaçlarına uygun davranarak onlara yardımcı olabilirler. Bu erkekler, empati yetenekleri sayesinde insanlar arasında iyi bir arabulucu veya danışman olabilirler. Ayrıca hayatlarında anlam arayışına girebilirler ve kendilerini ruhsal bir yolculukta bulabilirler.

18 Mart Burcu Kadını

18 Mart burcu kadını; inatçı, kararlı ve bağımsız bir kişilik sergilerler. Kendi özgürlüklerine düşkündürler ve kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Yaratıcı ve sanatsal yetenekleri vardır ve bu konularda kendilerini geliştirmeye özen gösterirler. Zorluklar karşısında pes etmek yerine mücadele etmeyi tercih ederler. Aynı zamanda kıskançlık ve tutkulu aşklarının da ünü vardır. Ayrıca eleştirilmekten hoşlanmayan bir yapıları vardır ve haksızlıklara karşı savaşmakta çekinmezler. 18 Mart burcu Balık kadınları romantik ve yaratıcı özellikleri ile tanınırlar. Bu kadınlar, doğaları gereği sevgi dolu ve diğer insanların hislerine duyarlıdırlar. Hayal güçleri zengin olduğundan sanatsal ve yaratıcı faaliyetlerde oldukça başarılı olabilirler.

18 Mart Yükseleni Nedir?

18 Mart doğumlu bir kişinin yükselen burcu, doğum saati ve yerine göre değişebilir. Bu nedenle tam olarak hangi yükselen burca sahip olduğunu öğrenmek için doğum saati, doğum yeri ve doğum tarihini tam olarak bilmek gerekir. Eğer doğum saati ve yerine göre hesaplama yapmak mümkün değilse genel olarak 18 Mart doğumlu bir kişinin yükselen burcu, Koç veya Boğa olabilir. Ancak bu sadece genel bir tahmindir ve kişinin doğru yükselen burcunu öğrenmek için doğru doğum saati ve yerinin bilinmesi en doğrusudur.

18 Mart'ta Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

18 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki gibidir.

Sadri Alışık

Tuğçe Tayfur

Cemil Topuzlu

Toto Karaca

Nilgün Belgün

Cahide Sonku

18 Mart'ta Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

18 Mart'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular şu şekilde sıralanmaktadır:

Robin Sharma

Vassily Ivanchuk

Adam Levine

Danneel Harris

Aleksey Yagudin

Natalia Poklonskaya

Laura Pergolizzi

Paola Cardullo

Lily Collins

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk