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        Haberler Dış Yazar 18 Mart hangi burç? 18 Mart burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        18 Mart hangi burç? 18 Mart burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

        Burçlar, astrolojide kullanılan ve bir kişinin doğum tarihine göre belirlenen astrolojik işaretlerdir. 12 farklı burç vardır ve her biri belirli bir tarih aralığını temsil eder. Her burcun kendine özgü özellikleri, güçlü yanları ve zayıf yanları bulunur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 27.04.2024 - 16:38
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        18 Mart hangi burç?
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        Astrolojiye göre, doğum anındaki gökyüzü konfigürasyonu, kişilik özelliklerini, ilişkileri ve yaşam deneyimlerini etkiler. Bu nedenle, bir kişinin burcu, astrolojik haritasının önemli bir parçasıdır ve insanlar sık sık burçlarını anlamak ve kendilerini daha iyi tanımak için başvururlar. Peki, 18 Mart hangi burç? 18 Mart burcu ne?

        18 Mart Burcu Özellikleri

        18 Mart burcu, astrolojide Balık burcuna denk gelir. İşte 18 Mart burcu özellikleri…

        • Son derece duyarlı ve empatik olabilirler. Başkalarının duygularını anlamak ve onlara destek olmak onların doğasında vardır.
        • Yaratıcı ve hayalperesttirler. Zihinlerinde geniş bir hayal dünyası bulunur ve sanatsal aktivitelerden, edebiyata kadar birçok alanda kendilerini ifade etmeyi severler.
        • Derin duygulara sahiptirler. Romantik ve duygusal ilişkilere önem verirler ve ilişkilerinde derin bir bağ kurarlar.
        • Değişken bir burç olan Balık, esneklikleri ile tanınırlar. Hayatları boyunca farklı durumlarla karşılaştıklarında uyum sağlama yetenekleri gelişmiştir.
        • Diğer insanlara karşı son derece merhametli ve yardımseverdirler. Başkalarının acılarına derinden dokunabilir ve yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar.
        • 18 Mart burcu yorumuna göre sıklıkla gerçek dünyadan kaçmak ve içsel dünyalarında dolaşmak isterler. Bu nedenle, hayatlarında hayal gücü ve mistisizm önemli bir yer tutar.
        • Sıklıkla gizemli ve mistik konulara ilgi duyarlar. Spiritüel arayışlar ve mistik konular onların ilgisini çeker.
        • Duygusal olarak oldukça hassastırlar ve çevrelerindeki negatif enerjiden etkilenebilirler. Bu nedenle, sık sık kendi iç dünyalarına çekilme ihtiyacı duyarlar.
        • Zayıf ve mağduriyet rolüne sıklıkla bürünebilirler. Başkalarının yardımına ihtiyaçları olduğunu hissedebilir ve bu şekilde davranarak ilgi çekmeye çalışabilirler.

        18 Mart Burcu Erkeği

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        18 Mart burcu erkeği, Balık burcudur ama Koç burcu etkisi de altındadır. Bu burcun erkekleri derin düşünceli, duygusal ve hayalperesttirler. Hassas bir doğaya sahiptirler ve çevrelerindeki insanların duygularına önem verirler. Empati yetenekleri gelişmiştir ve başkalarının duygularını anlamakta oldukça iyidirler. Romantik ve duygusal ilişkilerde derin bağlar kurmaktan hoşlanırlar. 18 Mart burcu erkeği yaratıcı ve hayal gücü güçlüdür. Sanatsal yetenekleri vardır ve sanat, müzik veya yazı gibi alanlarda kendini ifade etmeyi severler.

        Maceracı ruhlarıyla bilinirler ve yeni deneyimlere açıktırlar. Heyecan verici ve spontane bir yaşam tarzını tercih ederler. Ancak 18 Mart burcu erkeğinin duygusal dalgalanmaları olabilir. Zaman zaman içsel çatışmalar yaşayabilirler ve duygusal olarak dengesiz hissedebilirler. Sabit bir ruh hali bulmak bazen zor olabilir. Bu nedenle, kendilerini dengelemek ve iç huzuru bulmak için zaman ayırmaları önemlidir.

        18 Mart Burcu Kadını

        18 Mart burcu kadını, Zodyak’ın son burcu olup derin duyguları ve hayal gücüyle tanınır. Genellikle duyarlı, anlayışlı ve empatik olan Balık kadınları, çevrelerindeki insanlara destek olmayı severler. Sanatsal yönleri güçlüdür ve yaratıcı alanlarda yetenekli olabilirler. Hayal güçleri sınırsızdır ve sıklıkla iç dünyalarında birçok farklı düşünce ve duyguyla meşgul olurlar. Bu nedenle, derin düşünürler ve çoğu zaman diğer insanların hislerine çok iyi uyum sağlarlar. Gerçek dünyadan kaçma eğilimleri olabilir ve sınırları belirlemede zorluk yaşayabilirler. Balık burcu kadınları hassas ve romantik olup, ilişkilerinde derin bağlar kurarlar. Peki, 18 Mart yükseleni nedir?

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        18 Mart Yükseleni Nedir?

        Yükselen burcu doğum saatiyle birlikte belirlenen bir astrolojik faktördür. Örneğin, sabah saatlerinde doğmuş biri için yükselen burcu Koç olabilir. Öğleden sonraları doğan biri yükselen burcu Boğa veya İkizlerdir. Akşam saatlerinde doğmuş biri için ise yükselen burcu İkizler veya Yengeç olabilir. Tabii ki doğum saatinizin tam olarak bilinmemesi durumunda kesin bir tahmin yapmak mümkün değildir, ancak bu genel bir fikir verir. Yükselen burcunuzu doğru bir şekilde belirlemek için kesin doğum saatinizi bilmek önemlidir.

        18 Mart'ta Doğan Ünlüler

        18 Mart'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular:

        • 1999 - Neslihan Demir
        • 1866 - Cemil Topuzlu
        • 1892 - Ruşen Eşref Ünaydın
        • 1912 - Toto Karaca
        • 1915 - Refet Angın
        • 1940 - Namık Ekin
        • 1942 - Romalı Perihan
        • 1953 - Nilgün Belgün
        • 1959 - Gökalp Baykal
        • 1968 - Burçin Bildik
        • 1969 - Bekir Aksoy
        • 1972 - Necmi Yapıcı
        • 1973 - Vural Çelik
        • 1988 - Tanju Şahin
        • 1994 - Ali İsmail Korkmaz

        18 Mart'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular

        • 1826 - Joseph René Bello
        • 1828 - Randal Cremer
        • 1830 - Fustel de Coulanges
        • 1837 - Grover Cleveland
        • 1842 - Stéphane Mallarmé
        • 1843 - Jules Vandenpeereboom
        • 1844 - Nikolay Rimski-Korsakov
        • 1856 - Aleksandr İzvolski
        • 1858 - Rudolf Diese
        • 1869 - Neville Chamberlain
        • 1874 - Nikolay Berdyayev
        • 1877 - Edgar Cayce
        • 1880 - Walter Hohmann
        • 1905 - Robert Donat
        • 1913 - René Clément
        • 1919 - Elizabeth Anscombe
        • 1922 - Seymour Martin Lipset
        • 1928 - Fidel Ramos
        • 1929 - Christa Wolf
        • 1931 - Vlastimil Bubník
        • 1932 - John Updike
        • 1935 - Frances Cress Welsing
        • 1936 - F.W. de Klerk
        • 1956 - Luc Besson
        • 1960 - Richard Biggs
        • 1965 - Robin Sharma
        • 1969 - Vassily Ivanchuk
        • 1970 - Queen Latifah
        • 1975 - Sutton Foster
        • 1977 - Willy Sagnol
        • 1977 - Danny Murphy
        • 1978 - Fernandão
        • 1979 - Adam Levine
        • 1979 - Danneel Harris
        • 1980 - Sébastien Frey
        • 1980 - Aleksey Yagudin
        • 1980 - Natalia Poklonskaya
        • 1981 - Fabian Cancellara
        • 1981 - Jang Na-ra
        • 1981 - Laura Pergolizzi
        • 1981 - Tom Starke
        • 1982 - Paola Cardullo
        • 1982 - Mantorras
        • 1982 - Timo Glock
        • 1983 - Ethan Carter III
        • 1984 - Simone Padoin
        • 1989 - Lily Collins
        • 1991 - Tijana Maleševic
        • 1997 - Ciara Bravo
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