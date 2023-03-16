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18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2023! Uzun, kısa ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri! İşte en anlamlı 18 Mart şiirleri

18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları 2023! Uzun, kısa ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri ve şiirleri

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, bu yıl 108. yıldönümünde bir kez daha kutlanacak ve şehitlerimiz anılacak. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki bu tarihi zafer ile ilgili en güzel mesajları, sözleri ve şiirleri bir araya getirdik!

Giriş: 16.03.2023 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının tarihi başarısı olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için beklenen tarih geldi çattı. Bu kutlu zafer ile ilgili gerek kısa mesajla gerek sosyal medyadan paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı mesajları, sözleri ve şiirleri derledik!

  • 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

    18 Mart Çanakkale Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanmaktadır. I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle 18 Mart 1915 tarihinde  sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı bu özel gün, her yıl kutlanmaktadır.

  • EN GÜZEL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

    18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun...

    Ay-Yıldız'a sarılanlar… Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

  • Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

    Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

  • Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

    Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

  • Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.

    Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

  • Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.

    Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

  • Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.

    Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.

  • RESİMLİ, YAZILI, UZUN VE KISA 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ

    Asım'ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. – Mehmet Akif Ersoy –

    Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.

  • Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se'bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. (Alman Generali Uman von Sanders)

    Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. (Churchill)

  • Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. – Winston Churchill

    Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir.

  • Ordunun yardımı olmaksızın Filo'nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum. Winston Churchill 

    Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.

  • Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım. (Mustafa Kemal Atatürk)

  • EN DUYGUSAL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞİİRLERİ

    ÇANAKKALE

    Çanakkale geçilmez dediler, geçilmedi!

    Analar ağladı, oğullar savaştı.

    Ne olursa olsun dediler, cepheye gittiler;

    Analar ağladı, oğullar savaştı.

    Kürdü,Türk'ü lazı çerkezi,

    Kimi harbiyeli, kimi liseli.

    Ağası da var, çiftçiside,

    La İlahe İllallah! diyerek savaştı hepsi,

    En sonunda kazandılar bu büyük zaferi!

  • BİR YOLCUYA

    Dur yolcu! bilmeden gelip bastığın

    Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

    Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

    Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

     

    Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

    Gördüğün bu tümsek, Anadolu'nda

    İstiklal uğrunda, namus yolunda

    Can veren Mehmet'in yattığı yerdir.

     

    Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

    Son vatan parçası geçerken ele,

    Mehmet'in düşmanı boğduğu sele

    Mübarek kanının kattığı yerdir.

     

    Düşün ki, haşre dek kemiğin, etin

    Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

    Bir harbin sonunda bütün milletin

    Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

    Necmettin Halil ONAN

  • ÇANAKKALE DESTANI

    Yaşamaz ölümü göze almayan.

    Zafer, göz yummadan koşana gider.

    Bayrağa kanının alı çalmayan,

    Gözyaşı boşana boşana gider!

     

    Kazanmak istersen sen de zaferi

    Gürleyen sesinle doldur gökleri

    Zafer dedikleri kahraman peri

    Susandan kaçar da coşana gider.

     

    Bu yolda herkes bir ey delikanlı

    Diriler şerefli ölüler şanlı

    Yurt için döğüşen başı dumanlı

    Her zaman bu şandan, o şana gider

    Faruk Nafiz Çamlıbel

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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