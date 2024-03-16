18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları: En güzel, kısa, uzun, resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri
Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlu olsun! Tüm dünyanın hayranlıkla baktığı bu zafer, başta Gelibolu Yarımadası olmak üzere yurt içi ve yurt dışı çeşitli merkezlerde en güzel, kısa, uzun, anlamlı, duygusal, resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajlarıyla paylaşılacak. 18 Mart'ı anmak ve sevdiklerine de kutlama mesajları ile iletmek isteyen milyonlarca vatandaş, Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. İşte resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve Çanakkale Şehitleri anma sözleri ile Atatürk görselleri
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18 Mart Çanakkale Zaferi bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak olup 18 Mart dolayısıyla resim ve yazı paylaşmak isteyen vatandaşlar, arama motorlarında 18 Mart resimli mesajları ve sözlerini aratıyor. İşte Türk milleti için unutulmaz tarihi zaferlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri
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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz.
Çanakkale Zaferimizin 109. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum
EN GÜZEL 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI
18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun...
Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.
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Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.
Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.
Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.
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Onlar mukaddes vatan toprakları için canlarını seve seve vermişler, Çanakkale Savaşları'nın kaderini değiştirmişlerdir. Burada geçen her saniye, kullanılan her an, ölen her nefer, Türk vatan ve milletinin mukadderatını çizmiştir. Kara savaşlarına katılan ilk birlik olan 57. Alay, vatan sevgisinin ne olduğunu insanlığa göstermiştir. Bu kahraman Alayı hayranlık, minnet ve rahmetle anıyorum.
Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 109. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.
Ay-Yıldız'a sarılanlar… Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.
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RESİMLİ 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ
Asım'ın nesli. Diyordum ya. Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. – Mehmet Akif Ersoy –
Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se'bat cihetiyle takdir ve senaya liyakati, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşman taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir. (Alman Generali Uman von Sanders)
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Türkler, Çanakkale'yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir. (Churchill)
Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.
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Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver ; bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.
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Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın..Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.