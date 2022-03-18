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18 Mart 2022 Cuma hutbesi konusu: Cuma hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınladı!

Diyanet Cuma hutbesini yayınladı! Diyanet 18 Mart Cuma hutbesinin konusu

18 Mart Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Bu haftaki Cuma hutbesinin başlığı "Çanakkale Zaferi, Bir Milletin Yeniden Dirilişi" oldu. İşte, 18 Mart Cuma hutbesinin konusu…

18.03.2022 - 08:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Cuma hutbesi konusu her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor. Camii cemaati her Cuma günü farklı konularda hutbe dinliyor. 18 Mart Cuma hutbesinin konusu günün anlam ve önemine binaen 18 Mart Çanakkale Zaferi oldu. İşte, 18 Mart Cuma hutbesi…

  • ÇANAKKALE ZAFERİ: BİR MİLLETİN YENİDEN DİRİLİŞİ

    Muhterem Müslümanlar!

    Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Sonra Allah, Resûlü’nün ve müminlerin üzerine iç huzuru ve güven duygusu veren rahmetini indirdi, ayrıca göremediğiniz ordular gönderdi ve o inkârcıları ağır bir yenilgiye uğrattı. Kâfirlerin cezası işte budur!” 

    Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit, gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve onlarca kez yeniden şehit olmayı ister.”  

  • Aziz Müminler!

    Şanlı tarihimiz kahramanlık destanlarıyla doludur. Ecdadımız, i’lâ-yi kelimetullah için nice beldeleri ve gönülleri fethetmiştir. İslam’ın izzetini, Müslümanların haysiyetini ve mukaddes değerlerini müdafaa etmek için canından, cananından, bütün varından vazgeçmiştir. Ancak tarihin hiçbir döneminde özgürlüğünden ve bağımsızlığından ödün vermemiştir. Zulme rıza göstermemiş, zalime boyun eğmemiştir. 

    İşte, bundan tam 107 yıl önce kazandığımız Çanakkale Zaferi de, Rabbimizin lütuf ve inayeti, milletimizin iman, cesaret ve fedakârlığıyla verdiği eşsiz bir imtihanın, çetin bir mücadelenin adıdır. Annelerin dualarıyla cepheye koşan, vatanı uğruna canından geçmeyi canına minnet sayan kınalı kuzuların, dünya durdukça unutulmayacak destanıdır.

  • Kıymetli Müslümanlar!

    Çanakkale, zulmün ve küfrün her türlü imkân ve silahına karşın, iman dolu yüreklerin kıyâm ettiği, yerin ve göğün “Allah-u Ekber” nidalarıyla inlediği bir şahlanıştır.

    Çanakkale, “Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor; Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!” dizelerinin vücut bulmuş hali, Allah yolunda cihad ve şehadet ruhudur. 

    Çanakkale, Anadolu’nun her evinden, Rumeli’nin her bölgesinden, İslâm coğrafyasının her beldesinden imanı, gayesi ve duygusu bir olan müminlerin sıradağlar gibi omuz omuza vererek gösterdiği ümmet olma şuurudur. 

  • Çanakkale, düşman askerinin yarasını gömleğiyle saran, kendi yarasına ise toprak basan, kırbasındaki suyu düşmanıyla paylaşan kahraman Mehmetçiğin dünyaya öğrettiği İslam’ın savaş hukukudur. 

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