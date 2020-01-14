170 bin araç kasko yaptıramadı

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 2019 yılında, 2018 yılına göre özellikle kasko ve trafik branşlarında gözle görülür şekilde yavaşlama yaşandığını aktardı. Geçen yıl başlayan ve etkilerini bu yıl da gördüğümüz kurlardaki değişimin, enflasyon nedeniyle yükselen piyasa fiyatları ve alım gücündeki düşüşün sigortalılık oranlarını olumsuz olarak etkilediğini söyleyen Pamukçu, “Her ne kadar Ekim sonu sektör istatistiklerine göre, kara araçları branşında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik bir büyüme görülse de, geçen yıldan bu yana yaklaşık 170 binden fazla araç kasko sigortasını yaptıramamış ve bu rakama, satılan yeni araç sayısı da eklendiğinde kaskosuz araçların daha da yüksek seviyelerde olduğu tespit edilmiştir” diye konuştu.

İHTİYACI OLANA DİYETİSYEN

Diğer hayat dışı branşları da değerlendiren Pamukçu,“Sektör istatistiklerine baktığımızda; ekim sonu verilerine göre Yangın ve Doğal Afetler branşında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20, hastalık ve sağlık branşında yüzde 34, genel sorumluluk branşında ise yüzde 23’lük bir büyüme gerçekleştiği görülüyor. Türk Nippon Sigorta olarak, 2019’un ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33’lük bir büyüme sağladık ve sektörün ilk 20 şirketinden biri olduk. Ayrıca bu büyüme ivmesini branş bazında da göstererek, planladığımız yıl sonu hedef ve stratejilerimize de ulaşmış olduk. Bu sonucun şirketimiz için büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. 2020 yılında da yeni hedeflerimiz için hız kesmeden, aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Geliştirdikleri sigorta ürünlerine değinen Pamukçu, KOBİ’lerin uğrayabileceği çeşitli zarar ve kayıplara karşı onları sigorta güvencesi altına alan Kobi Paket ürününün küçük ve orta ölçekli işletmeler için hazırlanan ve faaliyet grupları özelinde belirlenen ürün içerikleriyle ihtiyacı maksimum derecede karşılayacak paket bir poliçe olduğunu anlattı. Pamukçu, kasko, konut, ferdi kaza ve tamamlayıcı sağlık ürünlerinde bulunan ek teminatlarla sigortalıların günlük hayatlarını kolaylaştırdıklarını ifade ederek ayrıca kendilerine risk gerçekleşmeden kullanabilecekleri kombi bakım, halı yıkama, check up, psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve bunun gibi birçok ilave hizmeti bir arada sunduklarını dile getirdi.

‘DİJİTALLEŞ DÖNÜŞÜM GÜÇLÜ ŞEKİLDE HİSSEDİLİYOR’

Sigorta sektörünün geleceğe dair farklı tahminlere dayalı bir sektör olması sebebi ile yapılan çalışmaların her zaman veri odaklı uygulamalar baz alınarak yürütüldüğünü söyleyen Pamukçu, “Dijitalleşmenin özellikle sigorta sektörü tarafındaki en büyük avantajı, sigortalı adaylarının davranışları ve tercihleri için doğru öngörülerde bulunabilmesi ve ‘sigorta’ kavramının başrol oyuncuları olan sigortalılar tarafında yapılan doğru tespitlerle, ihtiyaca uygun ürün yelpazesinin de doğru şekilde kullanılmasının sağlanması oluyor. Sigorta şirketleri, içinde bulunduğumuz dönemde hala operasyonel olarak yoğun bir çalışma şekli ile hizmet veriyor. Bu tarz operasyonel çalışmaların özellikle manuel olarak yürütülmesi, her zaman riskle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Özellikle son 2 yıldır, dijital dönüşümün etkileri sektörde güçlü şekilde hissediliyor. Türk sigorta sektörünün, dijital dönüşümü en çok önemseyen ve bu konuda en çok yatırımı yapan sektörlerden biri olduğunu söyleyebiliriz’’ ifadelerini kullandı.

TÜM KASKO VE TRAFİK POLİÇELERİ TEK UYGULAMADA

Pamukçu ayrıca teknolojinin önemine dikkat çekerek,“Geçtiğimiz yıl, gelişen teknolojiye ayak uydurmak, iş ortaklarımıza ve sigortalılarımıza daha iyi hizmet verebilmek için web sitemizi yeniledik. Web sitemiz yeni tasarımı ve içerik yönetim sistemi ile birlikte artık daha etkili ve kullanıcı dostu oldu. Yenilenen web sitemiz, kullanıcılara ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili detaylı birçok bilgiyi sade bir şekilde sunmakta ve yeni düzenlemelerle birlikte site kullanıcılarına dinamik bir platform yaratıyor”dedi. Pamukçu, kullanıcı dostu tasarımlarla periyodik olarak zenginleştirilen web sitelerine, internet bağlantısı olan tüm cihazlar üzerinden kolayca erişim sağlandığını, ayrıca “Türk Nippon Mobil” uygulamalarıyla birlikte sigortalıların büyük ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Pamukçu, “Sigortalılarımıza ve sigortalı adaylarına interaktif anlamda kolaylık sunmayı amaçlayan ‘Türk Nippon Mobil’ uygulamamız, ihtiyaçlara göre detaylandırılmış içerik ve kullanımı kolay tasarımı ile kullanıcı dostu bir uygulama olarak tasarlandı. Kullanıcıların tüm kasko ve trafik poliçelerini sigorta şirketi hangisi olursa olsun bu platform üzerinden takip edebilmeleri ise, uygulamanın en önemli özellikleri arasında yer alıyor” dedi. Pamukçu, “Seyahat sağlık sigortası ve trafik sigortası yaptırmak isteyen kullanıcıların uygulama üzerinden istedikleri acenteyi seçerek ilgili acente üzerinden poliçelerini online şekilde hızlıca oluşturabilmeleri de uygulamanın dikkat çekici özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Hatta bu uygulamayı, en önemli iş ortaklarımız olan acentelerimize de açarak, ilgili platformu kendi portföylerini, hedeflerini, sıralamalarını ve bunun gibi bilgileri rahatlıkla görebilecekleri online bir uygulama haline getirdik” şeklinde konuştu.

GELİRLER SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Sigorta sektörünün sorunları ile ilgili de görüşlerini açıklayan Pamukçu, sorunları ve çözüm önerilerini şöyle aktardı; “Sektörün bu zamana kadar en bilinen sorunları, sigorta bilinirliliğinin ve bilincinin yeteri kadar gelişememesi ile kişilerin gelir seviyesindeki duruma paralel sigorta penetrasyonunun yetersiz olması, sektörümüzün talebe paralel oto sigortalarına daha eğilimli olması, oto sigortalarındaki mevcut yapı ile teknik olarak zarar edilmesi, son senelerde şirket gelirlerinin teknik gelirler ile değil ancak mali gelirler ile sağlanması ve bu gelişimin de sürdürülebilirlikten uzak olmasıdır. Sektördeki bu yapıyla yola çıkarak sektörde penetrasyon seviyelerini yükseltmenin en temel yollarından biri, ihtiyaca özel sigorta ürünlerinin geliştirilmesidir. Basit ve anlaşılır oto dışı branş ürünleri ile birlikte, gelir seviyelerine ve ihtiyaca yönelik mikro ürünlerin de oluşturulması, her evde en az bir sigorta poliçesi olmasının önünü açacak ve sigorta talebini artıracaktır.”