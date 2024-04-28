Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 17 yıl hapis yattı, çıktığı gibi 9 otomobil çaldı

        17 yıl hapis yattı, çıktığı gibi 9 otomobil çaldı

        İzmir ve Manisa'da 9 otomobil çaldığı belirlenen 41 yaşındaki E.Ö. operasyonla yakalandı. E.Ö.'nün aynı suçtan 17 yıl hapis yatıp, geçen sene denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıktığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 28.04.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yıl hapis yattı, çıktığı gibi 9 otomobil çaldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de 7, Manisa'da 2 otomobilin çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

        3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin E.Ö. olduğu belirlendi. E.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        ÇALINTI ARAÇLAR BULUNDU

        Operasyonda çalıntı 7 araç, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ile çalıntı plakalar ele geçirildi.

        DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMIŞ

        Araç ve plakalar sahiplerine teslim edilirken, E.Ö.'nün aynı suçtan tutuklanıp, 2006 yılında cezaevine girdiği ve geçen sene denetimli serbestlikten bırakıldığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan E.Ö., işlemler sonrası tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hırsızlık
        #İzmir
        #Manisa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        Çin'de hortum felaketi!
        Çin'de hortum felaketi!
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        Habertürk Anasayfa