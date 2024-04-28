17 yıl hapis yattı, çıktığı gibi 9 otomobil çaldı
İzmir ve Manisa'da 9 otomobil çaldığı belirlenen 41 yaşındaki E.Ö. operasyonla yakalandı. E.Ö.'nün aynı suçtan 17 yıl hapis yatıp, geçen sene denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıktığı ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'de 7, Manisa'da 2 otomobilin çalınması ile ilgili çalışma başlattı.
3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin E.Ö. olduğu belirlendi. E.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
ÇALINTI ARAÇLAR BULUNDU
Operasyonda çalıntı 7 araç, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ile çalıntı plakalar ele geçirildi.
DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMIŞ
Araç ve plakalar sahiplerine teslim edilirken, E.Ö.'nün aynı suçtan tutuklanıp, 2006 yılında cezaevine girdiği ve geçen sene denetimli serbestlikten bırakıldığı tespit edildi.
Gözaltına alınan E.Ö., işlemler sonrası tutuklandı.