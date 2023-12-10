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        Haberler Gündem Trafik 17 yaşındaki Saffet, ölüme gazladı!

        17 yaşındaki Saffet, babasının otomobiliyle ölüme gazladı!

        Antalya'da babasının otomobiliyle yol kenarındaki beton direğe çarpan 17 yaşındaki Saffet Aras Kol, hayatını kaybetti. Kazayı duyup olay yerine gelen Saffet Aras Kol'un yakınları büyük üzüntü yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:27
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          Antalya'nın Serik ilçesinde babasının otomobiliyle kaza yapan Saffet Aras Kol (17), yaşamını yitirdi. Otomobilin kontrolden çıktıktan sonra yol kenarına savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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          Kaza, saat 13.30 sıralarında Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Babasına ait 07 APE 077 plakalı otomobili kullanan Saffet Aras Kol, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, yol kenarındaki  beton direğe çarpıp, devrildi.

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          Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Araçta sıkışan Saffet Aras Kol, itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile çıkartıldı.

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          Saffet Aras Kol'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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          Kazayı duyup olay yerine gelen Saffet Aras Kol'un yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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          Kol'un cenazesi savcının ilk incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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          Kazada parçalanan otomobil olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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