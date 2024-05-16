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        Haberler Gündem 3. Sayfa Melek Nur Özgener başından vurulmuştu! Ercan Şahin'e istenen ceza belli oldu - Son haberler

        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!

        İstanbul'da, yılbaşı gecesi 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Ercan Şahin'in yargılanmasına başlandı. Olayın yaşandığı gün Özgener'in yanında bulunan arkadaşı Nisanur A., "Bu olay kazayla oldu ancak benim çevrem bana baskı yaptı. Bana 'Senin arkadaşın öldü. Bu olayı Ercan'ın bilerek yaptığını söyle' dediler. Korktuğum için savcılığa o şekilde bir ifade verdim" dedi. Sanık Şahin ise savunmasında, "Ben böyle bir şeyi kasıtlı yapsaydım neden hastaneye götüreyim. Benim gönlüm rahat ben kimseyi öldürmek istemedim" diye konuştu. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Ercan Şahin'in, "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:07
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        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
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        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Şahin bulunduğu cezaevinden getirildi. Müşteki Melek Nur Özgener’in (17) ailesi ile avukatları Elif Özdemir ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

        "BENİM GÖNLÜM RAHAT KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

        Sanık Ercan Şahin savunmasında, "Kesinlikle böyle olmadı kaza oldu, kabul etmiyorum. Olay günü seyirpat halindeydim bakkala gidiyordum seyir halindeyken Nisa Nur A. ve Melek karşıma çıktı. Ben de aracı kenara çektim Melek hastaydı, üşüyordu ben de iyilik amaçlı olsun diye araca binmesini söyledim klimayı açtım.

        "MELEK SİLAHI ELİNE ALMIŞ"

        Düşman sahibi olduğum için silahı vitesin oraya koydum. Silahın mermisinin ağzında olup olmadığını bilmiyordum. Ben o sırada telefonla uğraşıyordum. Fark etmedim o sırada Melek silahı eline almış.

        "KASITLI YAPSAM HASTANEYE GÖTÜRMEZDİM"

        Eline alırken elime vurdu kafasını çevirdi. O sıra silah patladı. Ben böyle birşeyi kasıtlı yapsaydım neden hastaneye götüreyim. Benim gönlüm rahat ben kimseyi öldürmek istemedim. Kendisini 1 senedir tanırım" dedi.

        "OLAY KAZAYLA OLDU ANCAK BENİM ÇEVREM BANA BASKI YAPTI"

        Olayın yaşandığı sırada aynı araçta bulunan ve tanık sıfatıyla ifade veren Nisanur A. ise, "Bu olay kazayla oldu ancak benim çevrem bana baskı yaptı. Bana 'Senin arkadaşın öldü. Bu olayı Ercan’ın bilerek yaptığını söyle' dediler. Korktuğum için savcılığa o şekilde bir ifade verdim. Sanık Şahin, 'Oyuncak değil bu' dediği sırada Melek silahı eliyle ittirdi ve o sırada silah patladı. Olay sonrası hastaneye gittik. Hastanenin önüne gelerek Melek’i sedyeye yatırdık. Sanık Şahin bana 'Hastanenin önünde bekleyeceğim' dedi. Ben içeri girdim. Olayın ilk gününden beri Melek’in ailesi tarafından tehdit ve baskılara maruz kalıyorum. Babası bana saldırmaya çalıştı, aramıza polisler girdi. Polisler ben ifade verirken değiştirmem için baskı yaptılar" ifadelerini kullandı.

        SAVCILIK: SAVUNMASI SUÇTAN KAÇMAYA YÖNELİK

        Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Ercan Şahin’in olayın kasıtla hareket ederek işlendiği vurgulanarak savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

        KASTEN ÖLDÜRMEDEN "AĞIR MÜEBBET HAPİS" İSTEDİ

        Mütalaada sanık Şahin’in "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

        TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Mahkeme heyeti sanık Ercan Şahin’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tarafların mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
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        #Melek Nur Özgener
        #Son dakika haberler
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