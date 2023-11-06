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        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki genç babasını öldürdü! - Son dakika haberleri

        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!

        Mersin'de, Çamlıyayla ilçesinde muhtar olan 47 yaşındaki Mevlüt Sandal, tartıştığı 17 yaşındaki oğlu K.S. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Muhtarın, 1 ay önce de tartıştığı Rübeyde A. tarafından otomatik av tüfeğiyle vurulduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 07:38 Güncelleme: 06.11.2023 - 07:38
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        17 yaşındaki genç babasını öldürdü!
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        Mersin'de olay, önceki gün gece saatlerinde Korucak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Korucak Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sandal (47), oğlu K.S. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.S., tabancayla babasına 2 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        BAŞINDAN VURULUP ÖLDÜ

        Ekipler, başından vurulan Mevlüt Sandal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. K.S. ise gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        1 AY ÖNCE DE AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ

        Öte yandan muhtar Mevlüt Sandal'ın, 4 Ekim´de tartıştığı Rübeyde A. tarafından otomatik av tüfeğiyle vurularak yaralandığı, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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        #Mersin
        #Son dakika haberler
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