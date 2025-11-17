17 Kasım 2025 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Türkiye'nin en çok izlenen kanallarında her gün birçok program, dizi, film ve yarışma gibi içerikler yayınlanıyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8'de izleyici karşısına çıkacak yapımlar merak ediliyor. 17 Kasım 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından kontrol ediliyor. ATV'de Hızlı ve Öfkeli 10, Star TV'de Otel Transilvanya 4: Transformanya ve Now TV'de Ölümlü Dünya 2 filmleri sinemaseverlerle buluşacak. İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yayınlanacak içerikler...
- 1
17 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
- 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Üç Kız Kardeş
- 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Bahar
02:45 Veliaht
-
- 4
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı
05:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Taşacak Bu Deniz
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Portreler "Mahzuni"
01:35 Teşkilat
04:10 Seksenler
04:45 Lingo Türkiye
- 5
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 10
22:45 Kuruluş Orhan
01:50 Gözleri Karadeniz
04:20 Kardeşlerim
- 6
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Otel Transilvanya 4: Transformanya
21:45 Otel Transilvanya 4: Transformanya
23:30 Çarpıntı
02:30 Yüksek Sosyete
04:00 Hanım Köylü
05:30 Söz
-
- 7
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Halef: Köklerin Çağrısı
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Ben Leman
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Ölümlü Dünya 2
22:30 Kıskanmak
01:15 Sahtekarlar
03:30 İnadına Aşk
04:45 Kefaret
05:45 Karagül
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
17 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
- 9