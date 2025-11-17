17 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar izleyicilerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...