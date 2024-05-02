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        Haberler Dış Yazar 17 Haziran Hangi Burç? 17 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        17 Haziran Hangi Burç? 17 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        İnsanların karakterleri üzerinde yüksek etkiye sahip burçlar, en fazla merak edilen konular arasındadır. Burç uyumuna göre insanların birbiriyle anlaşma durumu vardır ve bu noktada birçok insan için kendisinin ve karşısındakinin burcunu merak eder. Merak edilip internet üzerinde en fazla araştırılan tarihlerden biri de 17 Haziran tarihidir. Peki 17 Haziran burcu ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:33
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        17 Haziran Hangi Burç?
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        Burçlar konusunda araştırma yapan ve tanıştığı kişinin burcu konusunda bilgi sahibi olmak isteyen insanlar, internet üzerinde 17 Haziran tarihinde doğan kişilerin hangi burç olduğunu sorgulatıyor. 17 Haziran’ı kapsayan burcun özellikleri ise yoğun olarak merak ediliyor. 17 Haziran burcu özellikleri, yükseleni ve yorumu hakkındaki detayları yazının devamından öğrenebilirsiniz…

        17 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

        Peki 17 Haziran hangi burç? Zodyak’ın üçüncü burcu olan İkizler, 17 Haziran tarihinde doğan kişilerin güneş burcudur. Elemeni hava, gezegeni ise iletişim ve haberleşmenin sembolü olan Merkür gezegenidir. Açık yeşil ve sarı gibi renklerle temsil edilen İkizler burcunun uğurlu günü ise çarşambadır.

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        İkizler burcunun olumlu özellikleri;

        • Konuşkan
        • Pozitif
        • Mizahi yeteneği yüksek
        • Zeki
        • Pratik
        • Hızlı
        • Enerjik
        • Etkileyici
        • Özgün

        İkizler burcunda doğan kişilerin olumsuz özellikleri;

        • Yargılayıcı
        • Zaman zaman depresif
        • Ben merkezci
        • Dengesiz
        • Vesveseli
        • Güven vermeyen

        17 HAZİRAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

        17 Haziran burcu kadını kitap, müzik, dergi ve diğer entelektüel faaliyetlerden hoşlanır ve bunlar üzerine sohbet etmekten oldukça keyif alır. Bu nedenle İkizler kadınlarının çevresinde birçok arkadaşı vardır. Aniden aldığı bir karar ile hafta sonu seyahate çıkabilir ya da şehrin yakınlarında bir tatil planlayabilir.

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        17 HAZİRAN BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

        17 Haziran burcu erkeği tıpkı burcun kadınları gibi gezmekten, paylaşmaktan ve yeni bilgiler öğrenmekten haz alır. Bu erkeklerle birlikte olan kadınların da yeniliklere, değişime ve enerjiye alışık olmasında fayda vardır. Tüm cevapları bulmak gibi gizli tutkuları olan 17 Haziran burcu erkekleri, zaman zaman tutarsız ve kararsız yapı gösterebilir.

        17 HAZİRAN YORUMU

        17 Haziran burcu yorumu için aşağıda derlenmiş bilgilere göz atabilirsiniz;

        • Sapyoseksüel özelliklere sahip olan bu kişiler, karşısındaki insanların da çekinmeden iletişim kurmasını ve bilgili olmasını bekler.
        • Zaman zaman yargılayıcı ve hatta sabit fikirli olabilirler.
        • Alışveriş yapmaktan ve yeniliklerden hoşlanırlar.
        • Kesin bir plana bağlı kalmayı sevmezler.
        • Kafalarına estiğinde seyahat etmek isteyebilirler.
        • Eğlenmekten, sohbet etmekten ve yeni yerler keşfetmekten haz duyarlar.
        • Kıvrak zekâlarıyla karşılarındaki insanı etkilemeyi işi başarırlar.
        • Karşılarınki insanların da onlarla sohbet edecek insanlar olmasına özen gösterirler.
        • Fikirlerinin uyuştuğu insanları bulduklarında onları bırakmak istemezler.
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        17 HAZİRAN YÜKSELENİ NEDİR?

        Peki 17 Haziran yükseleni nedir? Bunun için net bir bilgi vermek mümkün değildir. İkizler burcuna mensup insanların yükseleninden söz edebilmek için o kişilerin doğum saatinin bilinmesi şarttır. Dilerseniz ücretsiz doğum haritası görüntüleme araçlarını kullanarak yükselen burcunuzu hesaplayabilirsiniz.

        17 HAZİRAN TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER

        17 Haziran'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular listesi aşağıdadır;

        • 17 Haziran 1994: Türk futbolcu Kubilay Sönmez
        • 17 Haziran 1992: Türk sinema oyuncusu Ecem Uzun
        • 17 Haziran 1985: Türk kısa mesafe koşucusu Özge Gürler
        • 17 Haziran 1976: Türk eski milli futbolcusu ve teknik direktör Bülent Bölükbaşı

        17 Haziran'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise aşağıda derlenmiştir;

        • 17 Haziran 1987: Amerikalı Hip- Hop sanatçısı Kendrick Lamar
        • 17 Haziran 1966: ABD’li sinema oyuncusu Jason Patric
        • 17 Haziran 1962: Kuzey İrlandalı müzisyen ve şarkıcı Bap Kennedy
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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