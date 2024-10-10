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        Haberler Sağlık 162 bin virüs türü keşfedildi | Sağlık Haberleri

        162 bin virüs türü keşfedildi

        Avustralyalı ve Çinli bilim insanlarının ortak çalışması sonucunda, yapay zeka teknolojisiyle yaklaşık 162 bin yeni virüs türü saptandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 19:45 Güncelleme: 10.10.2024 - 19:45
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        162 bin virüs türü keşfedildi
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        Sydney Üniversitesinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sydney Üniversitesi ve Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı dahil olmak üzere birçok enstitüden araştırmacılar yapay zeka teknolojisi kullanarak genetik materyali RNA (ribonükleik asit) olan 161 bin 979 yeni virüs türü keşfetti.

        Bilim insanları, yapay zekayla bir derin öğrenim algoritması oluşturulan araştırmada, virüsleri keşfetmek için 47 bin 250 nükleotide kadar uzanan virüs genomları gibi genetik dizi verilerini hesaplamak için LucaProt adlı bir derin öğrenme algoritması oluşturdu.

        YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

        Araştırmacılar, keşfedilen virüslerin çoğunun bilgilerinin mevcut veri tabanlarında olduğu belirtirken, yapay zeka teknolojisi kullanılarak bu verilerin organize edilerek kategoriler altına alındığı kaydedildi.

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        Çalışmanın yazarlarından Edwards Holmes, çalışmayı "Dünya üzerindeki yaşamın türlü gizli kalmış bir bölümüne açılan bir pencere", olarak tanımlarken, bu çalışmanın tek bir araştırmada keşfedilen en fazla sayıda yeni virüs türü olduğunu vurguladı.

        "KEŞFEDİLMESİ GEREKEN MİLYONLARCA DAHA VİRÜS TÜRÜ VAR"

        Keşfedilmesi gereken milyonlarca daha virüs türü olduğunu belirten Holmes, aynı uygulamanın bakteri ve parazitlerin keşfi için de kullanılabileceğini kaydetti.

        Araştırmanın bir diğer yazarı Mang Shi, yapay zeka teknolojisi kullanılmadan önce biyoinformatik boru hatlarının kullanıldığını ancak bunun keşfedebilecek çeşitliliği sınırladığını aktardı.

        Oluşturulan yapay zeka modelinin viral çeşitliliği çok daha derinlemesine incelenmesine olanak tanıdığını kaydeden Mang, bu modeli çeşitli uygulamalarda kullanmayı planladıklarını ifade etti.

        Araştırma "Cell" dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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