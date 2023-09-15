16 yıl önce kaybolmuştu: Madeleine McCann soruşturmasında kötü haber

3 yaşındaki Madeleine McCann Portekiz’in Algarve bölgesindeki Praia da Luz beldesinde 2007 yılında ailesiyle tatil yaparken kaldıkları daireden kaçırılmış, ortadan kaybolmuştu.

SENELER SONRA ŞÜPHELİ AÇIKLANMIŞTI

Aradan yıllar geçmesinin ardından 2019'da Almanya polisi, ülkede cinsel saldırı suçundan hapis yatan ve pedofiliden de suç kaydı olan bir kişinin Madeleine McCann'in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada şüpheli olduğunu duyurmuştu.

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Soruşturmayı yürüten savcı Hans Christian Wolter, baş şüpheli olan Alman pedofili Christian Brueckner’ın kızı öldürdüğünden emin olduklarını açıklamıştı. Ancak tüm şüphelere rağmen, Madeleine'in ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak Brueckner uzun süre resmi olarak suçlanmamıştı.