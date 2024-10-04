16 yaşındaki Sebahat 2 gündür kayıp
Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt için arama çalışması başlatıldı.
Giriş: 04.10.2024 - 17:19 Güncelleme: 04.10.2024 - 17:19
Afyonkarahisar'ın merkez Sahipata Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Sebahat Bozkurt, dün öğle saatlerinde evden çıktı bir daha geri dönmedi.
Gün boyu kızlarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Sebahat Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı.
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