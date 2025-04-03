Çorum'un Ortaköy ilçesinde olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Yılmaz (22), konuşmak için otomobille Münevver Sudenaz K.’nın (16) evine gitti.

REKLAM advertisement1 SİLAHI ÇIKARIP TETİĞE BASTI DHA'daki habere göre burada konuşmaya başlayan ikili, bir süre sonra tartışma yaşadı. Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Münevver Sudenaz K.’ya ateş ederek, otomobille kaçtı.

GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Münevver Sudenaz K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

HAYATINA SON VERDİ Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Barış Yılmaz’ı İncesu Kanyonu civarında otomobilin içerisinde tabancayla vurulmuş halde buldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Ağır yaralı olduğu belirlenen Yılmaz, sağlık görevlisinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde Yılmaz’ın intihar ettiği tespit edildi. Soruşturma sürüyor.