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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! 16 yaşındaki Münevver Sudenaz'ı vurdu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki Sudenaz'a dehşeti yaşattı!

        Çorum'da, konuşmak için buluştuğu 16 yaşındaki Münevver Sudenaz K.'yı silahla ağır yaraladıktan sonra kaçan 22 yaşındaki Barış Yılmaz, otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yılmaz'ın intihar ettiği tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 07:22 Güncelleme: 03.04.2025 - 08:33
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        16 yaşındaki Sudenaz'ı vurdu!
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Yılmaz (22), konuşmak için otomobille Münevver Sudenaz K.’nın (16) evine gitti.

        SİLAHI ÇIKARIP TETİĞE BASTI

        DHA'daki habere göre burada konuşmaya başlayan ikili, bir süre sonra tartışma yaşadı. Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla Münevver Sudenaz K.’ya ateş ederek, otomobille kaçtı.

        GENÇ KIZIN DURUMU AĞIR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Münevver Sudenaz K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        HAYATINA SON VERDİ

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Barış Yılmaz’ı İncesu Kanyonu civarında otomobilin içerisinde tabancayla vurulmuş halde buldu.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Ağır yaralı olduğu belirlenen Yılmaz, sağlık görevlisinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde Yılmaz’ın intihar ettiği tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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