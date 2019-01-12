12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gaziantep'den kaçarak geldikleri İstanbul Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki Dilek İnce'yi vahşice öldürüp bir valizin içine koyan ve ablasının ihbarının ardından yakalanan Ahmet Tazeoğlu dün hakim karşısına çıktı.
ABLASI TANIK OLARAK DİNLENDİ
DHA'da yer alan habere göre tanıkların dinlenmesine geçilen duruşmada sanığı ihbar ettiği bilinen ablası Gülay Şahin dinlendi. Gülay Şahin, "Dilek, Ahmet ile kavga edince çıkıp gelmiş, telefon ile annemi arayıp Ahmet'in kendisini satmak istediğini söylemiş. Annem arayıp Dilek'i bana gönderin, dedi. Biz Dilek'e 'Babana gönderelim seni ya da yurda gönderelim' dedik ama istemedi. Biz de Dilek'i eşimle Antep'e anneme göndermeye karar verdik. Eşim Dilek'i Antep'e gitmesi için otogara bırakmaya gitti. Ahmet bizdeydi, öğrenince gidip Dilek'i alıp getirdi. Daha sonra biz eşimin çalıştığı taksiyi, durağa bırakmaya gittik birlikte. Ben de hava almak istemiştim. Döndüğümüzde Ahmet'e de Dilek'e de seslendim. Ahmet'e gelin, dedim. 'Dilek yok artık' dedi. Ahmet aşağıya geldi eşim belli etmeden yukarı bakmaya gitti. 'Dilek ölmüş' dedi. Biz de polis çağırdık, kardeşimi alıp götürdüler. Bildiklerim bu kadar" dedi.
"AHMET BENİ SATMAYA ÇALIŞIYOR"
Ablasının eşi Eyüp Şahin de Dilek'i otogara bırakmak için yolda konuştuklarını söyledi. Dilek'in 'Ahmet beni satmaya çalışıyor' dediğini anlattı. Dilek'i otogara bıraktıktan sonra işe gittiğini akşam eve döndüğünde ise Ahmet Tazeoğlu'nun Dilek'i alıp eve getirdiğini söyledi. Eyüp Şahin, "Eşimle birlikte taksiyi bırakmaya giderken Dilek´i arka tarafta gördüm, sigara içiyordu. Biz taksiyi bırakıp geldik. Dönünce Ahmet´e 'Dilek nerede?' diye sordum. O da bana 'Kız yok, boş ver. Üç çocuk sahibi adamsın içeri girme' dedi. İçeri girmeye çalıştım. Yerde valiz vardı, ayağımla ittim baktım çok ağırdı. Evi gezdim baktım bulamayınca tekrar valize bakmaya gittim. Saçını falan görünce resmen uyuştum. Gidip eşime söyledim, polisi aramamız gerektiğini söyledim" diye konuştu.
BASIN YASAĞI İSTEDİ
Tutuklu sanık Ahmet Tazeoğlu ise mahkeme heyetinden duruşmaya basın yasağı getirilmesini isteyerek savunmasını yarım bıraktı. Ahmet Tazeoğlu'nu, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçlarından yargılayan mahkeme, duruşmayı eksiklerin giderilmesi ve yazılı savunmanın verilmesi için erteledi.
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