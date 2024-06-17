16 yaşındaki İbrahim'den acı haber

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan İbrahim Kolcu (16) için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni bulundu.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Çayağzı sahilinde meydana geldi. Alesiyle tatil için Çorum'dan Akçakoca'ya gelen İbrahim Kolcu, serinlemek için denize girdi. İbrahim Kolcu, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu.

Fotoğraf: İHA DENİZDEN VE HAVADAN ARADILAR Ailesin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri kaybolan genci bulmak için denizden ve havadan arama çalışması başlattı. Dünden itibaren devam eden arama çalışmaları sırasında Kolcu'nun cesedi kaybolduğu noktada 2 metre derinlikte bulundu. Kolcu'nun cenazesi otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. REKLAM *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.