Tekirdağ'da, 16 yaşındaki çocuk, polisten kaçarken kaza yaptı. Araçta yolcu olarak bulunan bir çocuk yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çobançeşme Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pazartesi Pazarı'nın kurulduğu Güldalı Sokak'tan Havuzlar Mahallesi istikametine seyreden C.İ. (16) idaresindeki otomobil, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

Kaçan otomobil, İsmetpaşa Bulvarı'nda F.L. idaresindeki 59 ADJ 544 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.