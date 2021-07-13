Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen 15-16 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin yaşandığı günler her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Bayramı olarak kutlanıyor. Kurban Bayramının da yaklaşması ile birlikte akıllara "15 Temmuz resmi tatil mi 2021: 16 Temmuz tatil mi?" soruları geliyor. İşte merak edilen soruların ayrıntıları...

16 TEMMUZ 2021 RESMİ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili "Arife günü yarım gün, Salıdan Cuma'ya kadar tam gün tatildir. Pazartesi günü yarım günü tam gün idari tatil olarak belirledik. 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahı kadar sürecek tatile kavuşmuş olacak." açıklamasında bulundu.