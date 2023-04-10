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Merak edilen konulardan birisi de 16 Şubat tarihinde doğanların hangi burca mensup olduğudur. 16 Şubat tarihinde doğanların burcu yenilikçi ve özgürlükçü özelliklere sahiptir. Bağımsızlığından asla ödün vermezler. Peki, 16 Şubat hangi burç? 16 Şubat burcu ne, 16 Şubat burcu özellikleri, 16 Şubat burcu erkeği, 16 Şubat burcu kadını, 16 Şubat burcu yorumu, 16 Şubat yükseleni nedir, 16 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 16 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

16 Şubat Hangi Burç?

16 Şubat’ta doğanlar kova burcuna dâhildir. Kova burcunun astrolojide Temsil Ettiği Ev 11. Evdir. Ayrıca hava grubunda yer alır.

16 Şubat Burcu Ne?

16 Şubat tarihinde doğanların burcu kova burcudur. Kova burcu 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kapsamaktadır. Kova burcunun özellikleri erkeksi/sabit ve pozitif olmasıdır.

16 Şubat Burcu Özellikleri

16 Şubat tarihinde dünyaya gelenler bağımsızlıklarına düşkünlüğü ve zekâlarıyla tanınırlar. Ürettikleri fikirler, mizahları ve dış görünüşleriyle ortamlarda tüm ilgiyi üstlerine çekerler. Son derece sabit fikirlidirler. Dezavantaj gibi görünen bu özelliği kovalar avantaja çevirmiştir. Fikirlerinden kolay kolay vazgeçmemeleri sayesinde tarihte birçok bilim adamı bu burçta çıkmıştır. Başarısızlığa düşseler de tekrar tekrar denemekten vazgeçmezler. Düşünceleri başarı odaklıdır. Akıllarına koyduklarını mutlaka yapmak isterler. Mantıksal olarak olaylara yaklaşırlar. O yüzden bu burç için çok duygusal olduklarını söyleyemeyiz. Daha çok bilimin ışığında ilerlerler. Özgürlükleri ise bu burcun kırmızı çizgisidir. Kısıtlandıklarını hissettikleri ortamlardan kaçınırlar. Ayrıcı geleneksel bakış açılarına ve toplumsal normlara sıcak bakmazlar. Herkesin görüşüne saygı duyar ve sözlerini kesmeden dinlerler. Ancak sonunda yine kendi bildiklerini yaparlar. Bu da onların sabit fikirli olmalarının bir özelliğidir.

16 Şubat Burcu Erkeği

16 Şubat’ta doğan kova erkekleri son derece merhametli ve naziktirler. Toplumdaki her bireye el uzatırlar. Herkesin imkânlardan eşit olarak yararlanmasını isterler. Bağımsızlıklarına düşkün olduklarından özellikle duygusal ilişkilerde bağlanma problemi baş gösterebilir. Özellikle kova erkeğini kısıtlama içerisine girdiyseniz sizden aniden soğuyabilir. Aramalara dönmeyebilir, mesajlaşmayı kesebilir. Kimsenin ona karışmasını istemez. Aynı şekilde size de karışmaz. Her kişiye statü fark etmeksizin saygı duyar. Bu saygıyı karşıdaki kişiden de bekler. Kova erkekleri evcimen değildir. Daha çok dışa dönük yapıları vardır. Yaşadıkları duygusal dalgalanmaları kolay kolay belli etmezler. Yıkıcı bir olayın karşısında hiçbir şey yokmuş gibi davranabilirler. Bir çeşit insanlara karşı ördükleri duvardan dolayı böyledir.

16 Şubat Burcu Kadını

Kova kadınları dost yanlısı yapılarıyla tanınırlar. Bu sebeple arkadaş ortamları da kalabalıktır. İki gezegen tarafından yönetildiklerinden dolayı hem değişken hem de sabit yapıya sahiptirler. Son derece eğlenceli ve neşeli yapıları vardır. Kova kadınıyla yapılan sohbetlerde zaman su gibi akıp gitmektedir. Ayrıca çalışkan ve üretkendirler. Başladıkları işi yarım bırakmazlar, sonuç alana kadar devam ettirirler.

16 Şubat Burcu Yorumu

16 Şubat kova burçları özgürlüğün ve yaratıcılığın burcudur. Hayal güçleri oldukça geniştir. Bu denli geniş olması yaratıcılık yönünden büyük avantaj sağlamaktadır. Sabit fikirli olmaları akademik anlamda başarıya ulaşmalarını sağlamaktadır. En önem verdikleri konu bağımsızlıklarıdır.

16 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burçlar 2 saatte bir değişim göstermektedir. Bu yüzden aynı gün dünyaya gelen kişilerin dahi yükseleni farklı olabilmektedir. Yükselen burcunuzu öğrenmek için doğum saatini ve dakikasını bilmeniz gerekmektedir.

16 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Yazar Memet Fuat

Oyuncu Levent İnanır

Tiyatro sanatçısı Zihni Küçümen

12. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Türk beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Hakan Oruçkaptan

Şarkıcı Serdar Ortaç

16 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

İngiliz yönetmen John Schlesinger

Fransız aktör Marc de Jonge

Oyuncu Elizabeth Olsen

Futbolcu Arthur Kinnaird

Bilim insanı Heinrich Barth

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut