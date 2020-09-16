Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 16 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 15 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

1Koronavirüs tablosu 16 Eylül verileri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'dan sonra güncel koronavirüs tablosunu açıklayacak. Corona virüsü vaka sayısı açıklandığında bu sayfada olacaktır.

15 EYLÜL DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, dün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, vaka sayısı 294 bin 620, vefat sayısı 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 26 bin 174, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.

"Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı, kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadesini kullandı.

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DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 619 bine, salgında hayatını kaybedenler 936 bine, iyileşenler de 21 milyon 421 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 763 bini, Hindistan'da 5 milyon 16 bini, Brezilya'da 4 milyon 356 bini, Rusya'da 1 milyon 73 bini geçti.

Almanya’da eyaletlerin yönetimleri Birinci Futbol Ligi’nde 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa süre kala seyircilerin statlara kısmen geri dönüşüne izin verdi.

İran Erbain Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Hamid Ahmedi, her yıl binlerce İranlının katıldığı Erbain Yürüyüşü merasiminin bu yıl Kovid-19 nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) işlediği suçlar nedeniyle 20 yıl hapse mahkum edilen ve 2013'ten bu yana serbest olan eski Sırp Cumhuriyeti (RS) Halk Meclisi Başkanı Momcilo Krajisnik, Kovid-19 nedeniyle öldü.

Kırgızistan hükümeti, Kovid-19 ile mücadelede kullanılan tıbbı ürün ve ekipmanları Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tuttu.

Tunus'ta okullar, Kovid-19 önlemleri altında açıldı.