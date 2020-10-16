En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 342.143'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 9.080 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 16 Ekim Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

16 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

15 EKİM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670'e ulaştı. Hasta sayısı 340 bin 450, vefat sayısı 9 bin 14, ağır hasta sayısı 1418, aktif hasta sayısı 33 bin 68 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 38 milyon 600 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 94 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 29 milyonu aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 97 bine, Hindistan'da 7 milyon 244 bine, Brezilya'da 5 milyon 114 bine ve Rusya'da 1 milyon 340 bine çıktı.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Vaxart tarafından geliştirilen, tablet formunda ağız yoluyla alınabilen potansiyel Kovid-19 aşısının klinik denemelerine başlandığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi'nin Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil ettiğini duyurdu.

Meksika'nın, İngiltere, ABD ve Çin'de aşı çalışmaları yürüten 3 şirkete 321 milyon dolar değerinde aşı siparişi verdiği bildirildi.

Oxfam İntermon adlı uluslararası yardım kuruluşu, salgın öncesinde İspanya'da 10,9 milyon olan yoksulluk sınırının altında yaşayanlarının sayısının, önlem alınmazsa salgından dolayı 1,1 milyon artabileceği uyarısında bulundu.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'da yerel yönetim, yeni vakalardaki yüksek artışı durdurmak için bar ve restoranların 15 gün süreyle sadece paket hizmeti vermesini de içeren bazı yeni tedbirler aldı.

Portekiz'de salgının başından bu yana günlük vakalarda en yüksek artışın tespit edildiği görülürken, sol azınlık hükümeti de Bakanlar Kurulu toplantısında salgınla mücadelede yeni kararlar aldı. Portekiz'de perşembe günü gece yarısından itibaren "felaket durumu" ilan eden hükümet, kamuya açık ve kapalı tüm alanlarda 5'ten fazla kişinin toplanmasının yasaklanması, düğün veya vaftiz gibi törenlerde katılımın en fazla 50 kişiyle sınırlanması, akademik alanda veya belediyelerde yapılan etkinliklerin yasaklanması tedbirlerini getirdi.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 332 kişide virüs tespit edilmesiyle, salgının başladığı şubat ayından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İran'da yarından cumartesiye kadar Tahran, Kerec, İsfahan, Meşhed ve Urumiye kentlerinde giriş-çıkışlar yasaklandı.

Salgın hastalık nedeniyle acil durum ilan edilen Slovakya’da virüsün yayılma hızını azaltmak için yarından itibaren açık alanlarda da maske kullanımının zorunlu olacağı duyuruldu.

Çekya'da salgınla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulaması yürürlüğe girdi.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda artan vakalar nedeniyle yarından itibaren açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi.

Hırvatistan'da, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken bu kurala en fazla 50 kişinin katılabildiği kültürel ve sosyal etkinliklerin de dahil olduğu bildirildi.

Sırbistan'da okulların yeniden eğitime başladığı eylül ayı başından itibaren 108 öğrenci ve 36 öğretmende virüs tespit edildiği kaydedildi.

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, hükümetin bugünkü oturumunda Kovid-19’a karşı tedavide etkin sonuç veren Remdesivir ilacından 2 bin 500 doz alım için bütçeden bir milyon avro ayrıldığını bildirdi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da vaka sayısının artması üzerine bugünden itibaren ek kısıtlamaların uygulanması kararlaştırıldı. Karara göre, yerel yürütme organları ve yarı kamu sektörü çalışanlarının en az yüzde 60'ı uzaktan çalışmaya geçti, kafe, restoran ve diğer yemek servisi yapan tesislerin çalışma saati sabah saat 09.00'dan akşam 22.00'ye kadar kısaltıldı.

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, gelişmekte olan ülkelerde Kovid-19 aşılarının, testlerinin ve tedavilerinin satın alınması ile dağıtımını finanse etmek amacıyla 12 milyar dolarlık kaynağı onayladı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını terk ederek, ambulans uçakla İtalya'nın Torino kentine gittiği bildirildi.

Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi 4. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız mts'yi ağırlayacağı maçın, kulüpte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, kulüpteki Kovid-19 vakaları nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde iptal edilen iki maçta h