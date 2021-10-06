16. Contemporary İstanbul başladı 0:00 / 0:00

16. Contemporary İstanbul, ön izlemeyle Tersane İstanbul'da başladı. Contemporary Istanbul, 9 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve sanatseverleri Tersane İstanbul'da ağırlıyor. Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 16. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesi gerçekleşti

AA

BLOOMBERG HT TV, BLOOMBERG HT RADYO, HABERTÜRK TV, HABERTÜRK RADYO'nun medya sponsoru olduğu dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen 16. Contemporary Istanbul'un (CI) ön izlemesi gerçekleşti. Contemporary Istanbul, 9 bin 500 metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alanda 57 galeri ve kurumu, sanatçıları, koleksiyonerleri, uluslararası basını ve sanatseverleri Tersane İstanbul'da ağırlıyor.

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, yaptığı açıklamada Tersane İstanbul'u 3 yıl önce gördüğünde çok heyecanlandığını ifade ederek, burada çok güzel etkinliklerin yapılabileceğine o zaman karar verdiğini söyledi.

Özellikle yabancı katılımcı galerilerin Tersane İstanbul'a nasıl galeri açabileceklerini sorduğuna değinen Güreli, "Contemporary Istanbul dediğimiz aslında İstanbul ve Türkiye'ye katılan bir değerdir. İnsanların buraya geldiklerinde heyecan duymalarının sebebi aslında İstanbul'un böyle bir olanağa kavuşmasındandır" dedi.

Ali Güreli, Turizm Geliştirme Ajansıyla birlikte bu yıl tanıtım amaçlı basın operasyonu yürüttüklerine dikkati çekerek, "Yurt dışından 24 basın mensubu geldi, bu sabah bir basın toplantısı yaptık onlarla. İçlerinden Alman bir gazeteci 'Bu dünyanın en iyi fuarı, ben bunu böyle yazacağım. Bir çağdaş sanat fuarı böyle bir ortamda böyle olmalı' diye konuştu. Artık insanların Venedik'e gittiğinde 'İstanbul gibi olmuş' demesini istiyorum" dedi.

Dünyadaki çağdaş sanat fuarlarının rekabeti olduğunu belirten Ali Güreli, "Sanat, galeriler ve sanat ortamı fuarcılığın yüzde ellisi, diğer yarısı şehrin kendisi, sunduğu hizmetler, ulaşım, burada yeme-içme servisi, sosyal alanlarda sunduğu deneyim. Bakın şu Haliç sahilindeki deneyimi dünyanın başka hiçbir yerinde yaşayamazsınız" ifadelerini kullandı.

Proje yönetimi Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından gerçekleştirilen ve World Architecture Festival Awards 2019'un 'Gelecek Projeleri' kategorisinde yer alan Tersane İstanbul'da gerçekleştiren 16. Contemporary İstanbul, 7 - 10 Ekim'de genel ziyaretçiye açılacak.