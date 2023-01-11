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16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacak! MSB duyurdu, işte başvuru şartları: MSB 16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı başvuruları ne zaman?

16 bin sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacak! MSB duyurdu, işte başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 16 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, personel alımıyla ilgili detayları merak edip araştırıyor. İşte 16 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili merak edilenler...

Giriş: 11.01.2023 - 10:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milli Savunma Bakanlığı MSB 16 bin smözleşmeli personel alımı süreci adayların yakın takibinde. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvururu şartları en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Milli Savunma Bakanlığı 16 bin personel alımıyla ilgili merak edilip araştırılandetaylar...

  • MSB 16 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    MSB 16 bin personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuruların en zamam başlayacağı henüz bilinmese de başvuru sürecinin Ozak ayı sonuna kadar başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

  • MSB SÖZLEŞEMELİ ER VE ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI

    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

    b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

    (1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

     

    b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

    (1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

    (2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

  • (3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

    c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

     

    ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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