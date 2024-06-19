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        Haberler Yaşam 1500 yıllık Roma zırhı restore edildi

        1500 yıllık Roma zırhı restore edildi

        Satala Antik Kenti'nde bulunan ve dünyada bilinen tek 'Lorica Squamata' model lejyoner zırhı restore edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:18 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:18
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        Roma zırhı restore edildi! Dünyada bilinen tek örnek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gümüşhane'de bulunan Satala Antik Kenti'nde 2020 yılı kazı sezonunda bulunan ve Ankara Bölge Laboratuvarı'nın katkılarıyla araziden kaldırılan Roma dönemi lejyoner zırhının restore edildiğini açıkladı.

        MODELİN BİLİNEN İLK ÖRNEĞİ

        Bakanlığın açıklamasında, Geç Roma Dönemi'ne tarihlendirilen zırhın, Lorica Squamata modeline ait olduğu ve modelin bilinen ilk örneği olarak büyük bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

        Bakanlık, 2021 yılında Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü'ne getirilen ve ilk belgeleme aşamasında toprağı ile birlikte korunan zırhın, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde röntgen ve tomografi ile incelendiği bilgisini verildi.

        "BU TÜR ZIRHLAR NADİREN GÜNÜMÜZE ULAŞABİLMEKTE"

        Röntgen sonuçlarında neredeyse tamamının sağlam olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Röntgen sonuçlarında neredeyse tamamının sağlam olduğu anlaşılan zırhın kenarlarından alınan 3 levhalık bloğun mikro CT görüntülemesi sayesinde tam ölçüleri ve kısmen metalurjik özelliği tespit edildi. Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda 3 yıl süren titiz çalışmalar sonucunda, zırhın tüm levhaları yerinde kodlanarak konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandı. Zırh, manken üzerinde yeniden dikilerek orijinal formuna getirildi ve ayağa kaldırıldı. Roma döneminde lejyoner zırhları, kişiye özel olmamakla birlikte gerektiğinde tamir edilerek tekrar kullanılıyor ve tamir edilemeyecek kadar zarar gördüklerinde eritilip başka malzemelere dönüştürülüyordu. Bu nedenle bu tür zırhlar günümüze nadiren ulaşabilmekte."

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        #1500 yıllık Roma zırhı
        #Roma zırhı
        #Satala antik kenti
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