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        Haberler Yaşam 1500 yıllık kilise kalıntısında denizyıldızı fosili bulundu

        1500 yıllık kilise kalıntısında denizyıldızı fosili bulundu

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde arkeolojik kazılarda bulunan 1500 yıllık kilise kalıntısında denizyıldızı fosiline ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:14 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:14
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        5 kollu fosil heyecanı... Diyarbakır'da çıkarıldı
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        İnkaya Mahallesi'nde farklı alanlarda yapılan yüzey araştırmasında Bizans İmparatoru 1. Anastasius dönemine ait sikke bulunmasının ardından söz konusu bölgede Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından 2021'de başlatılan kazılar, 15'i uzman, toplam 40 kişinin katılımıyla sürüyor.

        Geçen yıl gerçekleştirilen kazılarda, içinde 46 mezar, sikke, kandil, sütun ve altlıkları gibi eserlerin bulunduğu kilise kalıntısı olduğu tespit edilen alanda, bu yıl 28 Haziran'da çalışmalara yeniden başlandı.

        Bu yıl 9 mezarın daha tespit edildiği alandaki kazılarda, amforaya ait parçalar ile 5 kollu denizyıldızı fosili bulundu.

        Çalışmalarda elde edilen buluntular, incelenmek üzere götürüldüğü Müze Müdürlüğüne ait kazı evinde muhafaza altına alındı.

        Kazının, iklim şartlarının el vermesi durumunda yıl sonuna kadar sürdürülmesi planlanıyor.

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        #denizyıldızı fosili
        #Diyarbakır
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