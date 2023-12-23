1500 parçalık mini biblo koleksiyonu için ülke ülke gezdi

"45 sene önce merakım başladı. Ailemizde pul ve para koleksiyonlarına ilgi de vardı. Küçük minyatür porselenlere çok ilgi duyduğum için ben de başladım. Önce küçük şeylerle başladım ama gittikçe çoğaldı ve koleksiyonumu büyüttüm.