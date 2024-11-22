Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık 1.5 yıl çantası hazır bekledi! 17 yıl sonra organ nakliyle sağlığına kavuştu - Haberler | Sağlık Haberleri

        1.5 yıl çantası hazır bekledi! 17 yıl sonra organ nakliyle sağlığına kavuştu

        Çanakkale'de 17 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hatice Ayçin (53), beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan böbreğinin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu. Nakil için organ nakil merkezine başvurduktan sonra çantasını her an hazır tutup, bir umutla beklediğini belirten Ayçin, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1.5 yıl çantası hazır bekledi! 17 yıl sonra...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan evli, bir çocuk annesi Hatice Ayçin’e, 2007 yılında hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Ayçin, 9 yıl boyunca medikal tedavi gördü ancak, sonuç alamadı. 2016 yılında diyalize girmeye başlayan Hatice Ayçin, tedavisi sürerken organ bağışı için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu ve beklemeye başladı. Ayçin’e sevindirici haber 1,5 yıl sonra Balıkesir’den geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan alınan böbreğin Ayçin ile uyumlu olduğu belirlendi. Hatice Ayçin, nakledilen bu böbrekle sağlığına kavuştu.

        "TELEFONU YANI BAŞINDA BEKLEDİ"

        ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, Ayçin'in tedavi süreciyle ilgili bilgi verip, "Hasta, 9 yıl diyalize girmeden medikal tedavilerle süreci yönetmeye çalıştı. Ancak 8 yıl önce son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için diyalize bağlanmak zorunda kaldı. Bu süreç içerisinde eşinden böbrek alınması için çalışma başlatıldı. Ancak doku uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi. Kendi çocuğuna da kıyamadığı için böbrek isteyemedi. 1,5 yıl önce böbrek nakli için merkezimize başvurdu. Uzun bir süreç oldu. Hatice Hanım için risk fazlaydı. 10’uncu yıla yaklaşmıştı ve komplikasyonlar başlamıştı. Her gece çantası hazır vaziyette, telefonu yanı başında her an böbrek çıkacakmış gibi bekledi. 10 gün önce Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin organlarını bağışlaması sonrası böbreği Hatice Hanıma nakledildi. 2 saatlik başarılı bir operasyonla Hatice Hanım sağlığına kavuştu. Bugün Hatice Hanımı taburcu edeceğiz" dedi.

        "HERKESİ ORGAN BAĞIŞI YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

        Tekrar hayata tutunmanın çok güzel olduğunu belirten Hatice Ayçin ise "Hastalık beni bedenen ve ruhen çok çökertti. Her an ölecekmiş gibi bekliyordum. Organ bağışı yapmak yaşamaktır. Yaşamak hayat demektir. Hayat ailenle birlikte güzeldir. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Çantamı her an hazır tuttum. Bir umutla bekledim. Bir an da telefonumuz çaldı. 2 saat içinde burada olmamız istendi, apar topar geldik. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa