15 yaşındaki Büşra'yı öldürüp evi yaktı!

Katil zanlısı Taner Yaylacı

"BENİMLE EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Taner Yaylacı ile çalıştığı fabrikadan tanıştığını söyleyen Aylin Çetin, "Kendisini 2015 yılından beri tanıyorum. Fabrikada sendikal davalar nedeniyle işten çıkarıldı. Bunu benim yaptığımı düşündüğü için, işten çıktıktan sonra bana sevgi sözcükleriyle yaklaştı. Meğerse intikam almak amaçlıymış, baştan inanmamıştım ama daha sonra düşündüm. Çünkü uzun yıllar tanıyorum. Benimle evlenmek istediğini, beni sevdiğini söyledi. Sağlık problemlerim yüzünden kendisi ile evlenemeyeceğimi söyledim. O da bana saygı gösterdiğini söyledi. Benim iş çıkışlarıma çok fazla gelmeye başladı. Gece mesaisinden çıktığımda, saat gece 1'de kapının önüne geliyordu. Kapımın önüne gelmesini istemedim, buna tepki gösterdim. 'Her dakika karşıma çıkma, gecenin bir vakti evimin önüne gelme' dedim" dedi.

"SADECE REDDETTİM DİYE ÇOCUĞUM ÖLDÜRÜLDÜ"

Büyük bir acı yaşadığını belirten Çetin, "En son çarşamba günü geldi, meğerse o gün almaya geldiği canmış. 'Beni öldürmeye gelmiş' diye düşünüyorum. Sonra gitti, cuma günü sabah işten çıkmıştım. Eve gelmedim, hastaneye gittim ve çocuğum okula gitmek için hazırlanırken; sanırım ayakkabılarını giyerken kapıda yakalamış. Daha sonra çocuğumu içeriye atmış, bıçaklayarak öldürmüş. Daha sonrasında boğup, üzerine yorganı örterek ateşe vermiş. Sadece reddettim diye çocuğum öldürüldü. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.