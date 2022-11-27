15 unutulmaz futbol filmi

Linha de Passe (2008)

Futbol deyince akla gelen ilk ülkelerden biri Brezilya… Yüzlerce gencin çocuk yaştan itibaren futbolcu olma hayali kurduğu Brezilya ulusal futbol takımı dünyanın farklı ülkelerinden birçok taraftara sahip olmasıyla da biliniyor. Ama iş futbol üzerine çekilen filmlere geldiğinde, Brezilya’nın İngiltere kadar verimli olamadığı kesin… Senaryosunu Walter Salles ve Daniela Thomas’ın yazdığı film, içinde futbolun da yer aldığı bir yoksulluk öyküsü… Aynı anneden doğma farklı babalardan olma futbol tutkunu dört yoksul genç Sao Paulo varoşlarında sürdürürler hayatlarını. Dario, profesyonel futbolcu olarak daha iyi bir hayata ulaşma hayalleri kurar. Denis, motorsikletli kuryedir. Dinho, benzin istasyonunda ve kilisede çalışır. Reginaldo futbol yeteneklerine sahip olsa da otobüs şoförü olmak ister. Beşinci çocuğuna hamile olan anne ise temizlikçilik yaparak kazanır hayatını. Film, Cannes’da Altın Palmiye için yarışmış ve anne rolündeki Sandra Corveloni en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı. Açıkçası her şeyin daha da kötüye gittiği karanlık bir film olarak diğer spor filmlerinden ayrılıyor. Ama tümüyle umutsuz ve karamsar olduğu söylenemez.