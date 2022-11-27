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15 unutulmaz futbol filmi

Futbolseverlerin Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası’na kilitlendiği şu günlerde biz de futbolu konu alan unutulmaz filmleri hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı

Giriş: 27.11.2022 - 01:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cehennemde İki Devre (1961)
    (Ket felidö a pokolban–Two Half-Times in Hell)

    Hitler’in doğum günü nedeniyle Naziler, çalışma kampındaki Macar savaş esirleriyle bir futbol maçı organize eder. Macarlar, yemek ve antrenman yapma koşuluyla teklifi kabul eder ama takım çıkarmakta zorlanırlar. Maç günü gelip çattığında esir futbolcular, ölümle hayat arasında gidip gelen bir oyunda bulurlar kendilerini. Yıllar önce TRT ekranlarında gösterilen film, bir kuşağın hatıralarında derin iz bırakmıştır. İngilizce konuşan dünyadaki birçok eleştirmenin radarına ne yazık ki hâlâ giremediği için yabancı listelerin çoğunda yer almaz. Yönetmen Zoltan Fabri’nin senaryosunu Peter Bacso ile yazdığı ‘Cehennemde İki Devre’, daha popüler bir film olan ‘Zafere Kaçış’a (Escape to Victory) esin vermesiyle de tanınır. Futbol sahneleri gösterişsiz ama çok iyidir.

  • Zafere Kaçış (1981)
    (Escape to Victory)

    İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman esir kampında tutulan bir grup Müttefik askeri, Almanlarla bir futbol maçı oynamak üzere anlaşırlar. Savaştan önce West Ham United takımında oynayan İngiliz Yüzbaşı John Colby (Michael Caine) kaptan ve teknik direktör olarak iyi bir takım kurmaya çalışır. Colby’nin üstleri, Paris’te oynanacak maçı kaçış için bir fırsat olarak görürler. Ancak Colby, oyuncularının ölümüyle sonuçlanabilecek bir kaçış planından uzak durmaya çalışır. 1961 yapımı Macar filmi ‘Cehennemde İki Devre’den esinlenen ‘Zafere Kaçış’, Amerikalı usta yönetmen John Huston’un imzasını taşıyor. Slyvester Stallone’nin Kanada ordusunda görevli Amerikalı bir esiri canlandırdığı filmde efsane futbolcu Pele de var… Alman takımına karşı oynayan diğer Müttefik askerleri arasında Bobby Moore, Osvaldo Ardiles, Kazimierz Deyna gibi ünlü profesyonel futbolcuların yer aldığını belirtelim. Eleştirmenlerden yüksek notlar almasa da Türkiye dahil birçok ülkede seyircilerin çok sevdiği bir film olmuştu.

  • Fever Pitch (1997)

    İngiliz yazar Nick Hornby, 1992’de yayımlanan ‘Fever Pitch: A Fan's Life’ adlı çok satan anı kitabından yola çıkarak yazdı filmin senaryosunu… Kendi anılarının özünü alıp romantik komedi öyküsüne dönüştürdü. Futbol sezonu olarak da 1988–89 yılını seçti. Film, tuttuğu takıma gönülden bağlı Arsenal taraftarı öğretmen Paul Asworth’un (Colin Firth), okula yeni gelen meslektaşı Sarah Hughes (Ruth Gemmell) ile yaşadığı duygusal ilişki üzerine kurulu… Arsenal’in Liverpool ile çok sıkı bir şampiyonluk yarışına girdiği sezon boyunca Sarah için hayat kuşkusuz çok kolay değildir. Türkiye dahil birçok ülkede bazı taraftarların ‘Benim hikâyemi anlatmışlar’ dediği ‘Fever Pitch’, eleştirmenlerden pek yüz bulamasa da zaman içinde futbolseverlerin birbirine önerdiği bir filme dönüştü. Amerikalılar 2005’te aynı adla yeniden çevrimini yaptılar. Futbol tabi ki beyzbola dönüştü ve asla orijinal filmin tadını veremedi.

  • Zafer Vuruşu (2000)
    (A Shot at Glory)

    İskoçya İkinci Futbol Ligi’nde yer alan Kilnockie FC adlı kulübü satın alan ABD’li Peter Cameron (Michael Keaton), takımın merkezini büyük şehre taşımak ister. Takımın teknik direktörü Gordon McLeod (Robert Duvall), takımı sportif başarıya ulaştırarak bu operasyonu engellemeye çalışır. Futbol hayatının sonuna yaklaşan Arsenal’in eski oyuncusu Jackie McQuillan (Ally McOist), elindeki en büyük kozdur. İkisinin arasında kişisel sorunlar vardır ama küçük balıkçı kasabasının taraftarlarını futbol takımsız bırakmamak için iş birliği yapmak zorundadırlar. Hedef İskoçya Kupası’nda finale çıkarak tarih yazmaktır. Uluslararası prömiyerini Toronto’da yaptıktan yaptıktan sonra sadece ABD ve İtalya’da sınırlı sayıda salonda gösterildi. Michael Corrente’nin yönettiği film, DVD satışları ve televizyon gösterimleriyle futbol tutkunu sinemaseverlerin dikkatini çekmeyi başardı.

  • Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2000)

    Senaryosunu Serdar Akar ve Önder Çakar’ın yazdığı film, Bursa’nın tarihi semtlerinden birinde kurulmuş olan futbol kulübü Esnafspor’un amatör ligde verdiği şampiyonluk mücadelesinin çevresinde dönüyor. Türkiye’de o yıllardaki yaygın Brezilya milli takımı sevgisinin sonucu olarak Esnafspor, sahalara sarı-yeşil formalarla çıkar. Takım, mahallenin farklı kuşaklardan gelen ‘topçu’larından oluşur. Ama işler uzun süredir yolunda gitmemekte, Esnafspor çıktığı her maçtan mağlup ayrılmaktadır. Takımı yıllardır sahada yöneten antrenör Hacı, sorunlara çare bulmak için semt lisesinde beden öğretmenliği yapan Çetin’den yardım ister… Sahadaki rekabetten ziyade mahalledeki insan portrelerine odaklanan film diyalogları, oyunculukları ve futbol kültürüne yaklaşımıyla seyirci ve eleştirmenlerden olumlu tepkiler almıştı.

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