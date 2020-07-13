15 Temmuz tatil mi

15 Temmuz darbe girişimi 2016 yılında darbecilerin verdiği isimle Harekat Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsüdür.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu da merak edilenler arasında. Şu ana kadar sokağa çıkma yasağı ile ilgili kesin açıklama yapılmadı.