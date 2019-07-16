16 TEMMUZ 2019
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar? 2019

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre 1 Ocak 2018 itibari ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri belli oldu. KGM'nin yayımladığı geçiş ücretleri vatandaşlar tarafından merak ediyor. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar?

16.07.2019 - 10:00 | Güncelleme: Merak Edilenler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Gemiş Ücretleri

KGM'nin resmi sitesinde açıklanan rakamlara göre  15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri geçtiğimiz Ocak ayı itibari ile belli olmuştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kullanmak isteyen vatandaşlar geçiş ücretlerini merakla araştırıyor. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

SINIF

 ARAÇ TİPİ 

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL)

 

 1AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 

 8,75

 2AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR

11,25​

 33 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

24,50

 44 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR

49,00

 56 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR

65,25

 6MOTOSİKLETLER 

  3,50​


FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar
geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerini de ödeyecektir.

Motosikletler KGM işletimindeki serbest geçişlerde, HGS aboneleri ve OGS aboneleri köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.

Otoyol ve Boğaz Köprülerinde 6.Sınıf Motosiklet Ücretlerine zam yapılmayacak 2017 yılındaki fiyatlar uygulanmaya devam edilecektir.

Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü Kullanabilecek Taşıtlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar(Kamyonet, Panelvan ve Vantipi araçlar hariç),Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) kullanabileceklerdir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç),Tüm yolcu servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.),Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu

kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

OTOYOL VE KÖPRÜ GELİRLERİ 2019

 

Ay

Köprüler (15 TEMMUZ ŞEHİTLER + FATİH SULTAN MEHMET  KÖPRÜSÜ)

Otoyol

Toplam

Gelir (TL)

Araç

Gelir (TL)

Araç

Gelir (TL)

Araç

Ocak

34.538.235

9.963.970

119.784.969

24.656.474

154.323.204

34.620.444

Şubat

32.973.861

9.505.964

106.503.131

22.717.642

139.476.992

32.223.606

Mart

37.286.248

10.780.812

119.501.760

26.195.101

156.788.008

36.975.913

Nisan

37.012.872

10.713.838

129.269.981

29.470.791

166.282.853

40.184.629

Mayıs

37.094.334

10.807.268

125.055.065

26.863.157

162.149.399

37.670.425

Haziran

 

 

 

 

 

 

Temmuz

 

 

 

 

 

 

Ağustos

 

 

 

 

 

 

Eylül

 

 

 

 

 

 

Ekim

 

 

 

 

 

 

Kasım

 

 

 

 

 

 

Aralık

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

178.905.550

51.771.852

600.114.906

129.903.165

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