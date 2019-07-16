KGM'nin resmi sitesinde açıklanan rakamlara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri geçtiğimiz Ocak ayı itibari ile belli olmuştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kullanmak isteyen vatandaşlar geçiş ücretlerini merakla araştırıyor. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ

SINIF ARAÇ TİPİ KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL) 1 AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 8,75 2 AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 11,25​ 3 3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 24,50 4 4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 49,00 5 6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 65,25 6 MOTOSİKLETLER 3,50​



FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar

geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerini de ödeyecektir.

Motosikletler KGM işletimindeki serbest geçişlerde, HGS aboneleri ve OGS aboneleri köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.

Otoyol ve Boğaz Köprülerinde 6.Sınıf Motosiklet Ücretlerine zam yapılmayacak 2017 yılındaki fiyatlar uygulanmaya devam edilecektir.

Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü Kullanabilecek Taşıtlar

15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar(Kamyonet, Panelvan ve Vantipi araçlar hariç),Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) kullanabileceklerdir.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç),Tüm yolcu servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.),Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu

kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

OTOYOL VE KÖPRÜ GELİRLERİ 2019