16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
KGM'nin resmi sitesinde açıklanan rakamlara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri geçtiğimiz Ocak ayı itibari ile belli olmuştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kullanmak isteyen vatandaşlar geçiş ücretlerini merakla araştırıyor. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri...
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ
|SINIF
ARAÇ TİPİ
|KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ(TL)
|1
|AKS ARALIĞI 3.20 m’DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR
8,75
|2
|AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.’DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR
11,25
|3
|3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR
24,50
|4
|4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR
49,00
|5
|6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR
65,25
|6
|MOTOSİKLETLER
3,50
FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar
geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerini de ödeyecektir.
Motosikletler KGM işletimindeki serbest geçişlerde, HGS aboneleri ve OGS aboneleri köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.
Otoyol ve Boğaz Köprülerinde 6.Sınıf Motosiklet Ücretlerine zam yapılmayacak 2017 yılındaki fiyatlar uygulanmaya devam edilecektir.
Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü,
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü Kullanabilecek Taşıtlar
15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar(Kamyonet, Panelvan ve Vantipi araçlar hariç),Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) kullanabileceklerdir.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç),Tüm yolcu servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.),Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu
kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.
Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.
Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.
OTOYOL VE KÖPRÜ GELİRLERİ 2019
Ay
Köprüler (15 TEMMUZ ŞEHİTLER + FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ)
Otoyol
Toplam
Gelir (TL)
Araç
Gelir (TL)
Araç
Gelir (TL)
Araç
Ocak
34.538.235
9.963.970
119.784.969
24.656.474
154.323.204
34.620.444
Şubat
32.973.861
9.505.964
106.503.131
22.717.642
139.476.992
32.223.606
Mart
37.286.248
10.780.812
119.501.760
26.195.101
156.788.008
36.975.913
Nisan
37.012.872
10.713.838
129.269.981
29.470.791
166.282.853
40.184.629
Mayıs
37.094.334
10.807.268
125.055.065
26.863.157
162.149.399
37.670.425
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TOPLAM
178.905.550
51.771.852
600.114.906
129.903.165
779.020.456
181.675.017
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