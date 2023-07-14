15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü darbe girişimine karşı mücadelenin 7. yılında ülkenin dört bir tarafında şehitler anılacak. 15 Temmuz törenleri için hazırlıklar sürerken, "15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü hangi güne denk geliyor?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...