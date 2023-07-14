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        15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

        15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için geri sayım sürüyor. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, her yıl bu tarihte hayatını kaybeden vatandaşlarını çeşitli törenlerle anıyor. Peki, "15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü hangi güne denk geliyor?" İşte merak edilen soruların yanıtı...

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 21:56
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        • 1

          15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü darbe girişimine karşı mücadelenin 7. yılında ülkenin dört bir tarafında şehitler anılacak. 15 Temmuz törenleri için hazırlıklar sürerken, "15 Temmuz resmi tatil mi, yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü hangi güne denk geliyor?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...

        • 2

          15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

          15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

        • 3

          15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

          15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu sene cumartesi gününe denk gelmektedir.

        • 4

          2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ

          - Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

          - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

          - Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

          - Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

          - Ramazan Bayramı: 21 Nisan-23 Nisan 2023

        • 5

          - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

          - Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

          - Kurban Bayramı: 28 Haziran-1 Temmuz 2023

          - Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

          - Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

          - Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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