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        15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2023 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler

        15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü öncesi geri sayım başladı. Terör örgütü FETÖ'nün askeri darbe girişimine karşı milletin yazdığı demokrasi destanının 7. yıl dönümünü Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak kutlanacak. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2023 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 11:39
        • 1

          Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin sergilediği demokrasi destanın 7. yıl dönümü öncesi geri sayım sürüyor. Peki, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz  2023 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen soruların cevabı...

        • 2

          15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

          15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

        • 3

          15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

          15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu sene cumartesi gününe denk gelmektedir. 

           

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