Asker ve sivil 252 kişinin örgüt mensuplarınca şehit edildiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. 21 saatte bastırılan darbe girişimi geriye unutulmaz bir tarih de bırakttı. Bugün şehitlerimizi anmak ve 15 Temmuz'u yıl dönümünde kutlamak için sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel 15 Temmuz mesajları ve sözlerini bir araya getirdik.