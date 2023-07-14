"Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Türkiye'nin tarihinde bir milat olan bu günde, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için bir araya geldik. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, demokrasimizi güçlendirmek ve birlikte daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için omuz omuza olmaya devam edelim."