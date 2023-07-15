Bilindiği üzere 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak sayılıyor. İlaç ihtiyaçlarını tedarik etmek isteyen hasta ve hasta yakınları 15 Temmuz'da eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, 15 Temmuz bugün eczanelerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...