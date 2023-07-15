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        15 Temmuz'da eczaneler açık mı? 15 Temmuz 2023 bugün eczaneler kaça kadar açık?

        15 Temmuz'da eczanelerin çalışma durumu ve mesai saatleri merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş hizmet vermiyor. Bu noktada gözler "15 Temmuz bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorusuna çevrildi. İşte, 15 Temmuz'da bugün eczanelerin çalışma saatleri...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 12:41
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        • 1

          Bilindiği üzere 15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak sayılıyor. İlaç ihtiyaçlarını tedarik etmek isteyen hasta ve hasta yakınları 15 Temmuz'da eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, 15 Temmuz bugün eczanelerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

        • 2

          15 TEMMUZ'DA ECZANELER AÇIK MI?

          15 Temmuz Cumartesi günü resmi tatil olması sebebiyle bugün sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

        • 3

          ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

          Hafta içi: 09.00- 19-00

          Cumartesi: 09.00- 19.00

          Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

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