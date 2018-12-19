15 tatil ne zaman 2019? - Sömestr ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı

Sömestr ne zaman başlayacak? Öğrenciler 2018-2019 1. kanaat döneminin sona ermesiyle birlikte 15 günlük bir tatile çıkmış olacaklar. Öğrencilerin aradığı bu soruların yanıtı MEB iş ve çalışma takviminde yer alıyor. Peki, 15 tatil ne zaman 2019? - Sömestr ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimi!

15 TATİL NE ZAMAN?



Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2018-2019

2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı.

15 TATİL GERİ SAYIM

Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesi

İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)

Öğrenciler Günü (İlköğretim Haftasının son günü)

Gaziler Günü (19 Eylül)

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü *

Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)

Mevlid-i Nebî Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlencek haftada)

Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)

Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)

Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)

Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)

Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)

Organ Bağışı ve Nakli Haftası (3-9 Kasım)

Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)

Atatürk Haftası (10-16 Kasım)

Dünya Diyabet Günü (14 Kasım)

Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

Dünya Felsefe Günü (20 Kasım)

Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (21-27 Kasım)

Öğretmenler Günü (24 Kasım)

Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi (5 Aralık)

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)

Sivil Savunma Günü (28 Şubat)

Yeşilay Haftası (1 Mart gününü içine alan hafta)

Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)

Dünya Kadınlar Günü (8 Mart)

Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)

İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)

Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart)

Şehitler Günü (18 Mart)

Yaşlılar Haftası (18-24 Mart)

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

Orman Haftası (21-26 Mart)

Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)

Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)

Kanser Haftası (1-7 Nisan)

Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)

Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)

Dünya Sağlık Günün/Dünya Sağlık Haftası (7-13 Nisan)

Turizm Haftası (15-22 Nisan)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)

26 Nisan Dünya Fikrî Mülkiyet Günü (26 Nisan)

Kût´ül Amâre Zaferi (29 Nisan)

Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)

Vakıflar Haftası (Mayıs ayının 2. haftası)

Anneler Günü (Mayıs ayının 2. pazarı)

Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)

Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)

Etik Günü (25 Mayıs)

İstanbul´un Fethi (29 Mayıs)

Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)

Babalar Günü (Haziran ayının 3. pazarı)

Zafer Bayramı (30 Ağustos)

Mahallî Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler (Gerçekleştiği tarihlerde)