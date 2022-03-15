15 Mart dolar kuru canlı takip sayfası! 1 dolar kaç TL ediyor? Dolar kuru bugün ne kadar?

1 dolar kaç TL ediyor? Piyasalarda yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafında araştırılıyor. 15 Mart Salı dolar kuru vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 15 Mart dolar kuru canlı takip sayfası!

2022 DOLAR KURU (15 MART)

15 Mart Salı saat 09.50 itibarıyla 1 dolar 14,78 liradan işlem görüyor.